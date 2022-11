L'”appel au réveil” de la guerre incite l’UE à stimuler la cybermobilité de l’armée

BRUXELLES (AP) – L’Union européenne a dévoilé jeudi de nouvelles propositions pour aider ses armées à se déplacer plus rapidement en temps de conflit et pour renforcer la cybersécurité, affirmant que la guerre de la Russie contre l’Ukraine est un signal d’alarme pour renforcer les défenses de l’Europe.

« Je pense que c’est un signal d’alarme pour nous tous. Nous devons renforcer notre capacité à nous défendre et aussi à défendre nos valeurs », a déclaré à la presse la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager.

Les propositions visent à identifier les lacunes dans les infrastructures européennes – telles que les routes, les ponts, les voies ferrées, les ports ou les aéroports incapables de gérer des équipements militaires lourds ou volumineux – pour des mises à niveau prioritaires et à garantir un accès garanti à l’approvisionnement en carburant sur tout le continent.

Ils réduiraient également les formalités administratives en développant un système d’administration électronique conjoint afin de réduire le temps pendant lequel les forces armées en mouvement pourraient être rattrapées par les formalités aux frontières ou les règles douanières et fiscales. Actuellement, les armées peuvent faire face à des attentes d’au moins cinq jours pour déplacer du matériel militaire à travers les frontières pour des jeux de guerre et d’autres manœuvres.

L’UE et l’OTAN associent régulièrement leurs forces pour des exercices militaires, mais disposent également de brigades de combat rapidement déployables à utiliser en période de conflit. Les officiers militaires américains ont depuis longtemps mis en garde contre les obstacles administratifs et physiques au déplacement des forces en Europe.

Pour mieux parer aux cyberattaques – des installations civiles allant des hôpitaux aux compagnies maritimes ont été ciblées par des pirates ces derniers mois – l’UE devrait intensifier la cyber-coopération civile et militaire et améliorer les échanges entre les experts de la défense aux niveaux national et européen, a déclaré la commission.

Les normes de cybersécurité et les exigences en matière de certificats devraient également être renforcées et un financement conjoint fourni pour aider les pays à investir ensemble dans des cybercapacités plus modernes.

The Associated Press