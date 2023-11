L’appel au cessez-le-feu de Macron reçoit une réponse provocante de la part de Netanyahu d’Israël

Emmanuel Macron a déclaré qu’il n’y avait “aucune justification” aux bombardements de civils et que les morts provoquaient “du ressentiment”. “Ces bébés, ces dames, ces personnes âgées sont bombardés et tués”, a déclaré Macron lors d’un entretien à la BBC.

“C’est extrêmement important pour nous tous, en raison de nos principes, parce que nous sommes des démocraties. Il est important, à moyen et long terme, ainsi que pour la sécurité d’Israël elle-même, de reconnaître que toutes les vies comptent”, a-t-il déclaré.

Excluant un cessez-le-feu, Netanyahu a déclaré : « un cessez-le-feu avec le Hamas signifie la capitulation ». Il a déclaré que la responsabilité de tout préjudice causé aux civils incombait au Hamas et non à Israël.

Netanyahu a insisté sur le fait qu’Israël n’envisageait pas de réoccuper le territoire palestinien, mais qu’il cherchait à lui donner un avenir meilleur. “Le territoire appauvri et soumis au blocus doit être “démilitarisé, déradicalisé et reconstruit”, a-t-il déclaré.

La guerre dans ce territoire côtier densément peuplé et effectivement bouclé, a suscité des appels répétés à un cessez-le-feu pour protéger les vies civiles et permettre l’arrivée d’une aide humanitaire accrue.

De violents combats entre le Hamas et les forces israéliennes ont fait rage près du plus grand hôpital de Gaza, Al-Shifa. L’agence humanitaire Médecins sans frontières s’est déclarée “extrêmement préoccupée” par la sécurité des patients et du personnel médical de l’hôpital Al-Shifa. L’armée israélienne a accusé à plusieurs reprises le Hamas d’utiliser les hôpitaux, notamment Al-Shifa, pour coordonner ses attaques.

Au milieu des combats, le système de santé de Gaza était « à genoux », a déclaré le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au Conseil de sécurité de l’ONU.

“Débordé, manquant de ressources et de plus en plus dangereux, le système de santé de Gaza a atteint un point de non-retour”, a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge.

Les combats font rage à Gaza depuis plus d’un mois après l’attaque choc du Hamas du 7 octobre qui a tué plus de 1 200 personnes et pris 239 otages. Les bombardements aériens et l’offensive terrestre en représailles ont tué plus de 10 800 personnes à Gaza, pour la plupart des civils et de nombreux enfants, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.