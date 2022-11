L’appel au 911 du maire de Surrey révélé lors d’un procès pour méfait public – Kelowna Capital News

L’appel au 911 édité par Doug McCallum, d’une durée d’environ neuf minutes, pour signaler un prétendu délit de fuite dans lequel il a affirmé qu’une femme s’était écrasé le pied a été joué devant le tribunal provincial de Surrey mardi (1er novembre).

Il a dit au répartiteur qu’un chauffeur “avait failli me frapper, en fait” et “elle m’a écrasé la jambe et le pied”.

Il a décrit la conductrice comme “assez trapue” dans la soixantaine.

La conductrice, Deborah Johnstone, a témoigné lundi.

“Elle m’a déjà harcelé”, a déclaré McCallum au répartiteur. “Elle m’a traité de merde.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait besoin d’une ambulance, McCallum a répondu qu’il pouvait conduire avec son pied droit à l’hôpital et que son pied gauche était “très engourdi”.

L’appel a été modifié par le tribunal pour omettre les informations personnelles de l’ancien maire.

McCallum a dit plus tard à la GRC de Surrey lors d’une entrevue de 58 minutes au poste qu ‘«elle l’a juste terrassé. Je pensais qu’elle allait peler du caoutchouc.

«Ils sont sortis de nulle part et m’ont simplement épinglé», a-t-il déclaré à la GRC. “Littéralement à peu près m’a épinglé.”

“Elle criait des trucs terribles.”

Il a dit que la conductrice, qui «portait une chemise blanche« Gardez la GRC à Surrey »», s’est retournée vers lui, lui a couru sur le pied «et a décollé» tout en «criant à tue-tête».

McCallum a dit au policier qu’il s’était rendu à l’hôpital Peace Arch et avait subi sept radiographies qui, a-t-il dit, ont révélé des lésions des tissus mous mais pas d’os cassés.

“Elle s’est littéralement transformée en moi”, a-t-il dit, “et a couru sur mon pied.”

“On aurait dit qu’elle voulait juste me couper à dessein”, a-t-il déclaré.

“Elle est à chaque réunion du conseil, elle nous harcèle tout le temps.”

L’ancien maire de Surrey est accusé d’un chef de méfait public, résultant d’une rencontre le 4 septembre 2021 entre lui-même et un groupe de bénévoles qui recueillaient des signatures de pétition à l’extérieur du magasin South Point Save-On-Foods à South Surrey pour un référendum sur la transition policière. McCallum est accusé d’avoir induit la police en erreur avec sa plainte.

McCallum a déclaré qu’il s’était rendu chez l’organisateur de la GRC, Ivan Scott, pour se plaindre.

“Il a même remarqué que je boitais”, a déclaré McCallum.

McCallum a déclaré que les médecins lui avaient dit “cela semble être une agression”.

« Elle a couru sur mon orteil », a-t-il dit, affirmant que le conducteur était en « rage.

“Je pense que ce qui s’est passé, c’est qu’elle voulait vraiment m’épingler.”

Le procès, prévu pour sept jours, se poursuit.

