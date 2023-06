L’appel annulé dans le match Padres-Giants suscite plus de controverse: « C’est juste une règle stupide »

SAN FRANCISCO – Une fusée d’un lancer en un saut du voltigeur droit des San Diego Padres Fernando Tatis Jr. a amené le receveur Gary Sánchez légèrement au-dessus de la troisième ligne de base et sur le chemin de son homologue adverse mercredi à Oracle Park. Le receveur des Giants de San Francisco, Blake Sabol, qui tentait de marquer depuis la deuxième base sur un simple de cinquième manche de Joc Pederson, a tenté de contourner la tentative de tag de Sánchez qui a suivi. Cela n’a pas fonctionné: Sabol était sorti, comme certains pourraient le dire, d’un mile. Les Padres ont quitté le terrain en courant après avoir apparemment échappé à un embouteillage chargé de bases et sans sortie avec une seule série de dégâts.

Mais similaire à la façon dont une autre décision lors du match Texas Rangers-Chicago White Sox de la nuit précédente suscité un large débat, la consternation s’empara bientôt de la pirogue des visiteurs. Le manager des Giants, Gabe Kapler, a contesté l’appel, affirmant que Sánchez avait bloqué la plaque. Après une longue attente, l’équipe de révision de la rediffusion de la Major League Baseball à New York l’a annulée et a jugé Sabol en sécurité à la maison. Le manager des Padres, Bob Melvin, a obtenu une éjection de la balustrade de la pirogue alors qu’il plaidait la décision.

Les Giants, après la course controversée de deux retraits, ont marqué deux fois de plus dans la manche. Le cadre de quatre points serait tout le dommage qu’ils ont causé dans une victoire de 4-2 qui a porté leur séquence de victoires à 10 matchs, la plus longue de San Francisco depuis 2004. Les Padres, qui ont marqué leur premier point en septième manche et leur deuxième dans le huitième, perdu pour une troisième journée consécutive après une paire de défaites en tête.

Bob Melvin a été expulsé du match après avoir contesté l’appel à la violation d’un receveur contre Gary Sanchez (via @NBCSGiants)pic.twitter.com/foD2uqlfuq – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 22 juin 2023

«Le coureur de base descend la ligne vers leur pirogue. À un moment donné, il faut aller le chercher. Le lancer a également fait monter (Sánchez) sur la ligne », a déclaré Melvin, un ancien receveur. « Vous devez avoir une idée de cela. Vous devez également comprendre l’impact et où se trouvait le coureur. Et pour moi, c’était juste l’un des pires appels que j’ai vus cette année.

Depuis 2014, les receveurs des ligues majeures ne sont pas autorisés à bloquer le chemin d’un coureur vers le marbre sans possession de la balle de baseball. Le changement de règle a été adopté en partie en réponse à une collision en mai 2011 qui a entraîné une blessure à la cheville de fin de saison pour le receveur des Giants Buster Posey. Cependant, bloquer le chemin d’un coureur dans une tentative légitime de recevoir un relais n’est pas considéré comme une violation. Et, selon un mémorandum de septembre 2014, le coureur peut encore être appelé s’il a été clairement battu par le lancer.

Mercredi, plusieurs angles vidéo semblaient confirmer que Sánchez avait tenté légitimement de recevoir le lancer de Tatis alors qu’il se déplaçait vers la troisième ligne de base – et que Sabol était clairement battu par le lancer.

« Tout s’est passé si vite », a déclaré Sánchez par l’intermédiaire de l’interprète Pedro Gutierrez. « J’étais devant le marbre et le ballon m’y a emmené. Je me suis juste déplacé vers la ligne parce que le ballon venait par là. Je ne peux vraiment pas parler de la décision – les arbitres, ils ont fait leur décision – mais je n’avais tout simplement pas l’impression que quelque chose n’allait pas avec le jeu. »

Les Giants, quant à eux, ont souligné que Sánchez s’était garé sur la ligne avant de ganter le ballon – et qu’il enfreignait donc la règle.

« Il semble qu’ils aient bien pris l’appel », a déclaré le manager de San Francisco, Gabe Kapler, aux journalistes. « C’est juste notre interprétation. »

Indépendamment des opinions divergentes, la décision de New York était définitive. Les Giants ont pris les devants 2-0. Le lanceur des Padres Yu Darvish est retourné au monticule et avait besoin de 10 lancers supplémentaires pour enregistrer la finale hors de la manche. Les Giants, lorsque le jeu a repris, ont enchaîné deux autres simples RBI pour porter le score à 4-0.

Après le match, Darvish a refusé de blâmer l’appel annulé au marbre pour les dommages qu’il a ensuite cédés.

« Mon point de vue est que cela ne m’a pas affecté », a déclaré le droitier par l’intermédiaire de l’interprète Shingo Horie. «Comme, cela n’a pas affecté mes emplacements; cela n’a pas affecté ma façon de lancer. Ils viennent juste d’atteindre certaines balles, donc de mon côté, je lançais comme avant.

Ses entraîneurs et coéquipiers étaient plus bruyants.

« Vous ne savez jamais où le match va aller », a déclaré Melvin. « Mais à ce moment-là, c’est un contre rien, Yu est hors de la manche et il n’y a plus trois points au tableau. »

« Cela a renversé toute l’énergie du jeu », a déclaré Tatis. « C’était un autre poignard pour nous, et je veux dire, je ne sais pas. Je n’ai rien d’autre, mec. C’est juste une nouvelle règle, et je ne comprends toujours pas ça.

« Nous ne sommes pas sur la côte Est où il fait 80 degrés et où il fait beau », a déclaré le joueur de troisième but Manny Machado. « Il y a du vent, il fait froid. Il leur faut 15 minutes pour passer un appel, puis vous l’annulez. Vous avez glacé notre lanceur, vous savez, et aller là-bas et essayer d’en faire sortir (un autre)… c’était juste une fin de manche.

Et Darvish a admis qu’il avait revu la pièce lui-même.

« Je ne peux pas vraiment faire de déclaration sur les règles, mais si vous regardez le jeu, ce n’était pas un jeu très serré », a déclaré Darvish, qui a complété six manches sans abandonner un autre point. « Le coureur était assez loin (du marbre). Alors peut-être qu’il peut y avoir une certaine flexibilité dans ce type de situations.

Une nuit plus tôt, les Padres sont sortis vainqueurs dans une pièce similaire. Dans la septième manche de la défaite 4-3 de mardi, avec les bases chargées pour les Giants, Machado a aligné un ballon de sol, a marché sur le troisième et a lancé à la maison. Là, accroupi au-dessus de la plaque, le receveur Austin Nola a reçu le lancer et a marqué Austin Slater pour compléter un double jeu. L’appel n’a pas été contesté, probablement parce que la soi-disant règle Buster Posey comprend une disposition pour un tirage au champ.

Manny rend ce look trop facile. pic.twitter.com/5KDHBUvDK5 – MLB (@MLB) 21 juin 2023

Et dimanche, Tatis a expulsé Manuel Margot de Tampa Bay à domicile avec une frappe à Nola. L’appel a été contesté mais pas annulé.

Fernando Tatis Jr. avec un lancer incroyable pour conserver la tête ! pic.twitter.com/FmJr6Nq2OI – MLB (@MLB) 18 juin 2023

Les circonstances de mercredi, selon Machado, étaient différentes.

« Ce n’est même pas proche de celui-là », a déclaré Machado. « Je pense que (le jeu de dimanche) a été un peu plus serré. Vous savez, c’était une pièce de théâtre bang-bang à la maison. Peut-être que cela aurait pu être renversé. Nous n’aurions même rien dit si celui-ci avait été renversé. Et puis celui-ci aujourd’hui ? Je veux dire, je pense juste que personne ne connaît la règle. Je pense que c’est juste une règle stupide.

En fin de compte, la décision débattue a contribué à creuser l’écart. Les Giants se sont améliorés à 42-32 après être allés 4 en 8 avec des coureurs en position de marquer et afficher l’exécution opportune qui a alimenté leur séquence de 10 victoires consécutives. Les Padres sont tombés à 35-39 après avoir mis le frappeur de tête sur la base dans sept des neuf manches. Ils ont terminé 1 pour 12 avec des coureurs en position de score, poursuivant l’histoire de leur saison frustrante.

Machado, qui a ouvert la quatrième manche avec un double, a été expulsé au troisième but en tentant d’avancer sur un flyout au champ gauche. Machado avait vu une ouverture avec le joueur de troisième but des Giants JD Davis ne couvrant pas le sac. Il l’a vu de près lorsque l’arrêt-court Brandon Crawford a intelligemment coupé le lancer de la gauche, permettant à Davis de revenir à la troisième place à temps.

« C’était un jeu en tête-à-tête par un Gold Glover », a déclaré Machado.

Et ce fut une cinquième manche cruelle pour les Padres, qui n’ont néanmoins pas exécuté assez souvent dans une autre défaite déchirante.

« Les mêmes pertes d’une manière différente », a déclaré Tatis. « Nous devons juste venir demain et essayer de battre ces gars. »

« Nous devons juste continuer à jouer le jeu », a déclaré Machado. « De toute évidence, les deux derniers jours ne se sont pas (bien) passés pour nous, mais, vous savez, peu importe. Passez à demain.

(Photo de Blake Sabol des Giants essayant d’échapper au tag du receveur des Padres Gary Sanchez lors de la cinquième manche mercredi à Oracle Park: Kelley L Cox / USA Today)