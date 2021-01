Sir David Attenborough a lancé un appel à tous dans le but de sauver la planète car il craint de «ne plus avoir plusieurs années».

L’homme de 94 ans est un activiste du changement climatique depuis des décennies et il a parlé de la menace actuelle pour l’environnement et de ce que nous pouvons faire pour inverser la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Sir David réalise des documentaires sur la nature depuis les années 60 avec la BBC et ses travaux l’ont aidé à être élevé au statut de «trésor national» parmi le public britannique.

En septembre de l’année dernière, il a sorti un nouveau film – Une vie sur notre planète – sur Netflix, et il s’est demandé à quel point il était important pour lui de le faire car il sent que son temps est limité à partir d’ici.

Le naturiste a expliqué à 60 Minutes comment il avait trouvé que le documentaire était difficile, car il sentait que le message devait être entendu par ses semblables.







(Image: Getty Images)



Sir David a déclaré: «Même les choses les plus grandes et les plus horribles que l’humanité a faites pâlissent dans l’insignifiance quand on pense à ce qui pourrait se passer dans le coin.

«Il pourrait y avoir des régions entières du monde où les gens ne peuvent plus vivre.

«Les températures les plus chaudes jamais enregistrées dans la Vallée de la Mort, mais nous sommes tellement optimistes que nous disons ‘eh bien, c’est intéressant, n’est-ce pas?’

« Non, attendez quelques mois, attendez une autre année et revoyez-le. »

Sir David a déclaré qu’il y avait eu des changements dévastateurs sur la planète pendant son temps.

Il a ajouté: «Les récifs coralliens sont l’une des manifestations de la vie les plus dramatiques, les plus belles et les plus complexes que l’on puisse trouver.

«Mais lors de mon dernier voyage, c’était comme un cimetière – tout le corail était mort.

«C’est à cause de la hausse de la température et de l’acidité.»







(Image: PA)



Sir David a poursuivi: «Nous vivons dans un monde fini, nous dépendons du monde naturel pour chaque bouchée de nourriture que nous mangeons et chaque poumon plein d’air que nous respirons.

«Sans le monde naturel, l’atmosphère serait appauvrie en oxygène demain.»

Sir David a déclaré que l’humanité peut sauver la planète et a plaidé pour les changements qui peuvent survenir pour aider à sauver la nature, qui à son tour peut nous sauver.

Il a poursuivi: «S’il n’y avait pas d’arbres, nous suffoquerions.

«Je pense que la pandémie aide les gens à découvrir qu’ils ont besoin du monde naturel pour leur santé mentale.

«Les gens qui n’ont jamais écouté le chant d’un oiseau sont soudainement ravis, excités et inspirés par le monde naturel.

«Ils se rendent compte qu’ils en font partie. En sauvant la nature, nous nous sauvons nous-mêmes.

Lors d’une conversation avec The Guardian en 2019, Sir David a admis qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps et qu’il « ne pouvait pas supporter » de penser à l’avenir de la planète une fois parti.

Il a dit: «Je ne passe pas de temps à penser à ça parce que je ne peux pas le supporter.

«J’arrive juste à 93 ans, donc je n’ai plus beaucoup d’années ici.

«J’ai du mal à penser au-delà de cela parce que les signes ne sont pas bons.»

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.