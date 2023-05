L’appel à l’aide de Jordan Neely n’aurait pas dû être sa condamnation à mort

Sepuisque Jordan Neely, 30 ans, a été étouffé à mort dans un métro de New York, on a beaucoup parlé de son état d’esprit dans les instants qui ont précédé sa mort. Des témoins ont rapporté que Neely était bouleversé et qu’il a dit qu’il avait faim et qu’il était prêt à mourir.

Habituellement, aucune de ces choses n’entraînerait une mort violente et publique; mais Jordan Neely était aussi noir. Et son meurtre – ainsi que ses justifications ultérieures – ont révélé à quel point la barre est basse pour justifier la mort noire en Amérique.

Meurtre de Jordan Neely: l’absence d’arrestation met en évidence les disparités raciales dans l’inculpation En savoir plus

Toute personne sensée sait que faire du bruit et montrer de la détresse dans les transports en commun ne devrait jamais mener à la mort d’une personne aux mains d’un étranger. Mais lorsque la victime est noire, l’histoire change. Et dans les jours qui ont suivi sa mort, le public et les médias ont tenté de recadrer le meurtre de Neely comme justifiable et ont travaillé pour protéger son assassin.

C’est parce que dans la conscience américaine, les décisions sur le bien contre le mal – intervention nécessaire contre violence gratuite – sont inextricablement liées à la façon dont la noirceur a été pathologisée. Le noir est mauvais, effrayant et menaçant, même lorsque le noir est simplement en détresse et a besoin d’un repas.

Sans parler du fait que Neely était à la fois sans abri et souffrant mentalement, les deux expériences que la société a trouvé un moyen de présenter comme dangereuses et diaboliques.

La violence blanche a longtemps été institutionnalisée comme un antidote à la « nuisance » sociétale des Noirs sans logement, malades mentaux et pauvres. Mais ce ne sont pas seulement les policiers qui assassinent des Noirs vulnérables en plein jour à la vue de passants qui ne font rien pour aider. Être noir et quelque peu «perturbateur» en public est une condamnation à mort que même les citoyens ordinaires se sentent habilités à prononcer.

Aussi horrifiant que cela puisse paraître, rien de tout cela n’est nouveau – les Blancs ordinaires se sont toujours substitués en tant qu’agents de l’État. Du KKK aux tueurs de Trayvon Martin et Ahmaud Arbery, les hommes blancs continuent de se considérer comme une extension des agences qui ont été construites pour les protéger, eux et leurs biens. Et aujourd’hui, les liens de ce mariage sinistre ont été renforcés par les forces combinées de lois laxistes sur les armes à feu, une montée de la suprématie blanche sanctionnée par le gouvernement, une peur blanche fabriquée et un désinvestissement du gouvernement dans les populations vulnérables.

Et ne vous y trompez pas, la commodité va ici dans les deux sens. Tout comme la société blanche a besoin de forces de police et de gouvernements racistes pour maintenir, protéger et favoriser sa violence, un gouvernement raciste a besoin d’individus volontaires pour aider à maintenir son statu quo.

Qu’il s’agisse d’un homme noir implorant de l’aide dans le métro ou d’un adolescent qui a accidentellement sonné à la mauvaise porte pour aller chercher ses petits frères, la volonté de déployer la force la plus meurtrière possible sur les Noirs est une caractéristique, et non un bug de l’Amérique. ethos politique. Et c’est une fonctionnalité qui est facilement disponible une fois qu’une personne blanche crie au scandale.

Daniel Penny, l’ancien marine américain blanc de 24 ans qui a tenu Neely dans un étranglement mortel pendant plusieurs minutes alors qu’il se débattait et luttait pour se libérer, a déclaré qu’il « n’avait jamais eu l’intention de faire du mal » à Neely et « n’aurait pas pu prévoir son intempestif décès ».

Dans une déclaration partagée par l’intermédiaire de ses avocats, il a également qualifié la mort de Neely de « terrible tragédie » et a appelé à « un nouvel engagement de nos élus pour faire face à la crise de la santé mentale dans nos rues et nos métros ».

Penny – et ses partisans en ligne par procuration – se sont centrés comme les « vraies » victimes, faisant de la mort de Neely le résultat malheureux de l’application nécessaire de leur droit de se sentir « en sécurité » dans un espace public.

S’il y a une chose sur laquelle toutes les parties peuvent s’entendre, c’est que cette histoire concerne la santé mentale et l’itinérance – mais il s’agit aussi vraiment de vigilance et des conséquences d’être une personne noire dans un espace public.

Les Noirs méritent aussi la sécurité, quelle que soit leur situation. Alors, comment restez-vous en sécurité lorsque vous êtes noir en Amérique ? À l’heure actuelle, il semble que personne n’ait la réponse à cette question et beaucoup ne semblent pas s’en soucier. Mais plus nous attendons pour le comprendre, plus nous laissons la porte ouverte à davantage de cette violence.