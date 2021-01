Le fossé au sein du Parti républicain sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020 s’est approfondi la semaine dernière alors qu’une douzaine de sénateurs du GOP ont déclaré qu’ils se joindraient à leurs collègues de la Chambre pour s’opposer à la certification de la victoire du président élu Joe Biden lorsque le Congrès se réunira en session conjointe mercredi.

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah – le candidat présidentiel du parti il ​​y a à peine huit ans – a vivement dénoncé le mouvement croissant de contester le résultat des élections samedi comme un « stratagème flagrant » après qu’un groupe dirigé par le sénateur Ted Cruz a publié une déclaration conjointe disant ils ne voteraient pas pour certifier l’élection jusqu’à ce que les allégations discréditées du président Donald Trump de fraude électorale généralisée fassent l’objet d’une enquête plus approfondie.

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., A été le premier sénateur à annoncer son intention de s’opposer au décompte des voix électorales. Il a reçu des critiques rapides de la part de hauts républicains, dont le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Et le whip de la majorité au Sénat, John Thune, RS.D. McConnell avait averti les républicains du Sénat de ne pas se joindre à l’appel à voter contre la certification du résultat du collège électoral, déclarant à ses collègues que «ce n’est pas dans le meilleur intérêt de tout le monde».

McConnell craint que le fait de forcer un vote sur la victoire de Biden ne laisse les républicains, en particulier ceux qui seront bientôt réélus, dans une position où ils devraient être déclarés officiellement en essayant d’annuler une élection légitime ou en défiant Trump. Et de nombreux conservateurs craignent que le fait de prétendre que les élections sont truquées pourrait nuire à la participation républicaine aux deux élections de deuxième tour en Géorgie qui détermineront le contrôle du Sénat.

Mais de telles préoccupations stratégiques n’ont pas dissuadé les partisans du Congrès de Trump de se faire l’écho des affirmations non fondées du président selon lesquelles l’élection avait été truquée. Ils ont également été imperturbables par l’incapacité du ministère de la Justice et du ministère de la Sécurité intérieure à trouver des preuves de fraude grave et par le fait que les contestations judiciaires de Trump contre les élections ont toujours été rejetées hors du tribunal.

« Je trouve insondable que quiconque accepte le vol électoral et la fraude électorale parce qu’il n’a pas le courage de prendre un vote difficile à la Chambre ou au Sénat », a déclaré le représentant Mo Brooks, R-Al., À Politico. vérifié, c’est pourquoi nous avons été élus au Congrès.

Brooks dirige l’effort pour voter contre la certification des votes électoraux et annuler l’élection à la Chambre. Deux membres de la Chambre républicaine ont déclaré à CNN qu’au moins 140 républicains de la Chambre devraient s’opposer à la certification du vote.

Lorsque Hawley a annoncé sa décision de s’opposer dans une déclaration du 30 décembre, il a cité les décisions des responsables de l’État d’élargir le vote des absents face à la pandémie de coronavirus. « Je ne peux pas voter pour certifier les résultats du collège électoral le 6 janvier sans évoquer le fait que certains États, en particulier la Pennsylvanie, n’ont pas respecté leurs propres lois électorales », a-t-il écrit.

Hawley a déclaré que le Congrès devrait « enquêter sur les allégations de fraude électorale et adopter des mesures pour garantir l’intégrité de nos élections. Mais jusqu’à présent, le Congrès n’a pas agi ».

Cruz, R-Texas, et 10 autres sénateurs, dont Marsha Blackburn, R-Tenn., Ron Johnson, R-Wis., Et Mike Braun, R-Ind., Ont annoncé samedi dans une déclaration commune qu’ils se joindraient aux efforts de Hawley pour arrêter la certification des résultats des élections.

Les sénateurs ont cité « des allégations sans précédent de fraude électorale, de violations et d’application laxiste de la loi électorale et d’autres irrégularités électorales » comme raisonnement, bien qu’ils n’aient cité aucune preuve pour étayer ces allégations. Au lieu de cela, ils ont fait valoir que les allégations de Trump devraient être explorées parce que le président et ses alliés ont jeté tellement de doute sur le processus.

« Que nos élus ou nos journalistes le croient ou non, cette profonde méfiance à l’égard de nos processus démocratiques ne disparaîtra pas comme par magie. Elle devrait nous concerner tous. Et elle constitue une menace permanente pour la légitimité de toute administration ultérieure », ont-ils écrit.

Procureur général Barr:Aucune raison de nommer des conseils spéciaux pour enquêter sur Hunter Biden ou sur la fraude électorale

Suivant l’exemple de Hawley, les sénateurs ont déclaré qu’ils « avaient l’intention de voter le 6 janvier pour rejeter les électeurs des États contestés comme n’étant pas » régulièrement donnés « et » légalement certifiés « (la condition légale) » à moins qu’un « audit d’urgence de 10 jours ne soit effectué. «

Il est peu probable que leurs objections renversent les résultats, car les majorités à la fois à la Chambre et au Sénat devraient accepter de les exclure.

Avant d’annoncer son intention de contester le vote dans la déclaration commune, Braun a qualifié l’objection de « vote de protestation uniquement, car il n’y a, à mon avis, aucune chance que quoi que ce soit puisse en découler ».

Thune était d’accord avec l’évaluation de Braun, disant: « En fin de compte, je ne pense pas que cela change quoi que ce soit. » Et il a minimisé le sérieux de l’effort de ses collègues, en disant, «à quelques exceptions près évidemment», les républicains ne sont pas «impatients de faire cela».

« Maintenant que nous sommes obligés de le faire, nous donnerons de l’air aux objections et les gens pourront passer leur journée devant le tribunal, et nous entendrons tout le monde puis nous voterons », a déclaré Thune à The Hill.

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a déclaré: « Mes collègues auront l’occasion de présenter ce cas, et j’écouterai attentivement. Mais ils ont une barre haute à franchir. »

Mais d’autres républicains étaient moins nonchalants sur les conséquences potentielles de la contestation du résultat officiel des élections.

« Les élections de 2020 sont terminées », a déclaré dimanche un groupe bipartite de 10 sénateurs dans un communiqué conjoint. << Tous les défis à travers les recomptages et les appels ont été épuisés. À ce stade, de nouvelles tentatives de mise en doute de la légitimité de l'élection présidentielle de 2020 sont contraires à la volonté clairement exprimée du peuple américain et ne servent qu'à saper la confiance des Américains dans le déjà résultats des élections déterminés. "

Le groupe, composé de Sens. Joe Manchin, DW.Va .; Susan Collins, R-Maine; Mark Warner, D-Va .; Bill Cassidy; R-La., Jeanne Shaheen, DN.H .; Lisa Murkowski, R-Alaska; Angus King, I-Maine; Mitt Romney, R-Utah, Maggie Hassan, DN.H., et Dick Durbin, D-Ill., Ont déclaré que «les électeurs se sont exprimés» et que «le Congrès doit maintenant s’acquitter de sa responsabilité de certifier les résultats des élections».

Et les sénateurs républicains Shelley Moore Capito de Virginie-Occidentale, Roy Blunt du Missouri et Richard Shelby de l’Alabama ont déclaré dimanche aux journalistes qu’ils ne soutiendraient pas un effort pour s’opposer au décompte électoral.

« Je pense que c’est une responsabilité solennelle d’accepter ces votes des collèges électoraux qui ont été certifiés par les gouverneurs, les secrétaires d’État de tout le pays », a déclaré Capito. « Je pense juste que c’est un voyage malheureux. »

Samedi, Romney a dénoncé le «stratagème flagrant de rejet des électeurs», affirmant qu’il «peut renforcer l’ambition politique de certains, mais menace dangereusement notre République démocratique».

« Le pouvoir du Congrès de rejeter les électeurs est réservé aux circonstances les plus extrêmes et inhabituelles. Ce sont loin de là. Plus d’Américains ont participé à cette élection que jamais auparavant, et ils ont fait leur choix », a-t-il déclaré. « Les avocats de Trump ont plaidé devant de nombreux tribunaux; dans tous les cas, ils ont échoué. »

Il a dit que l’argument selon lequel une commission du Congrès pourrait dissiper les doutes sur l’élection est « absurde ».

« Le peuple américain place sagement une plus grande confiance dans les tribunaux fédéraux où les juges servent à vie. Les membres du Congrès qui substitueraient leur propre jugement partisan à celui des tribunaux ne renforcent pas la confiance du public, ils la mettent en péril », a écrit Romney.

La sénatrice républicaine Lisa Murkowski de l’Alaska et Pat Toomey de Pennsylvanie ont également publié des déclarations samedi en réponse à la déclaration conjointe de leurs collègues, déclarant qu’ils confirmeraient les résultats de l’élection présidentielle de 2020 mercredi.

Toomey a appelé Hawley et Cruz dans sa déclaration, affirmant que leurs efforts portent atteinte au «droit du peuple d’élire ses propres dirigeants».

« Les sénateurs justifient leur intention en observant qu’il y a eu de nombreuses allégations de fraude. Mais les allégations de fraude par une campagne perdante ne peuvent pas justifier l’annulation d’une élection », a déclaré Toomey. « Ils ne reconnaissent pas que ces allégations ont été jugées dans des salles d’audience à travers l’Amérique et se sont révélées non étayées par des preuves. aux élections. ‘ »

Plus:Une douzaine de sénateurs républicains prévoient de s’opposer à la certification de la victoire électorale de Biden contre Trump

Prenant une voie moins directe, Murkowski a exhorté ses collègues à reconnaître que « les tribunaux et les législatures des États ont tous honoré leur devoir d’entendre les allégations juridiques et n’ont rien trouvé qui justifie l’annulation des résultats » et de « se joindre à moi pour maintenir la confiance dans le collège électoral et nos élections afin de nous assurer que nous avons la confiance continue du peuple américain. »

Le sénateur Ben Sasse, R-Neb., A partagé un message cinglant sur Facebook en réponse à Hawley la semaine dernière, expliquant pourquoi il ne se joindra pas aux objections aux résultats des élections.

Sasse a déclaré que Trump et ses alliés «jouaient avec le feu» et «appelaient maintenant les fonctionnaires fédéraux à invalider des millions et des millions de votes» après avoir appelé sans succès les juges à le faire.

« Soyons clairs ce qui se passe ici: nous avons un groupe de politiciens ambitieux qui pensent qu’il existe un moyen rapide de puiser dans la base populiste du président sans causer de réels dommages à long terme », a déclaré Sasse. « Mais ils ont tort – et ce problème dépasse les ambitions personnelles de quiconque. Les adultes ne pointent pas une arme chargée au cœur de l’autonomie légitime. »

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., Un autre critique de l’objection projetée, a qualifié l’effort d ‘ »arnaque douloureuse » sur « l’état de l’Union » de CNN.

Le défi n’est que la dernière tentative de certains républicains pour tenter de renverser les élections.

La semaine dernière, le représentant Louie Gohmert, du R-Texas, et plusieurs autres républicains ont intenté une action en justice contre le vice-président Mike Pence dans le but de lui donner le pouvoir, lors de la session conjointe de mercredi, d’annuler les résultats des élections. Un juge a rejeté le procès.

Le mois dernier, plus de 120 républicains de la Chambre, y compris le chef de la minorité Kevin McCarthy de Californie, ont cherché à contester l’élection par une autre action en justice. Ils ont rejoint un mémoire à l’appui d’un procès au Texas qui tentait d’annuler des millions de votes en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin – tous les États que Biden a gagnés.

La Cour suprême a finalement nié le procès, déclarant dans un bref ordre que le Texas n’avait pas «démontré un intérêt juridiquement reconnaissable dans la manière dont un autre État conduit ses élections».

Les efforts des législateurs républicains pour inverser les élections ont laissé le candidat de leur parti en 2012 sidéré.

« Je n’aurais jamais pu imaginer voir ces choses dans la plus grande démocratie du monde », a déclaré Romney samedi. « L’ambition a-t-elle tellement éclipsé le principe? »