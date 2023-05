Osaka au Japon est désormais la 43e ville la plus chère à vivre

Alors que les actions japonaises ont atteint les niveaux les plus élevés en trois décennies, les stratèges de Bank of America prévoient que la monnaie nationale s’affaiblira davantage par rapport aux niveaux actuels.

Alors que la politique monétaire ultra-dovish de la Banque du Japon contraste fortement avec ses pairs mondiaux qui ont maintenu des taux d’intérêt élevés, les stratèges disent que l’approche consistant à acheter des actions japonaises ainsi que du yen pourrait en être une pour l’année prochaine, pas cette année.

Le terme « Buy Japan » – utilisé pour appeler les investisseurs à acheter des actions japonaises et du yen – est « prématuré », selon les stratèges des taux et des actions, dont Shusuke Yamada et Tony Lin.