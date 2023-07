L’appartenance, le bonheur et le confort sont de nouveaux «rêves américains»: enquête GoDaddy

Le « rêve américain » a longtemps été assimilé à la réussite économique et à la richesse.

Mais ces jours-ci, au milieu de niveaux élevés d’inflation et d’endettement des consommateurs à l’échelle nationale, devenir riche semble plus difficile que jamais à atteindre, ce qui conduit les Américains à développer une nouvelle définition du succès.

C’est selon un récent Sondage GoDaddy, qui a demandé à plus de 1 000 propriétaires de petites entreprises américaines de décrire ce que la réalisation du rêve américain implique pour eux. Cinquante-quatre pour cent des répondants l’ont défini comme « se sentir heureux dans la vie » et 49% ont déclaré qu’il s’agissait de « la liberté de suivre mes passions ».

Cinquante-six pour cent citaient toujours la richesse comme un facteur de motivation, affirmant qu’ils voulaient gagner suffisamment d’argent pour vivre « un style de vie confortable ». Mais environ les trois quarts des répondants ont déclaré que leur définition avait changé depuis leur enfance.

Posséder une maison, historiquement considérée comme un marqueur de succès, n’était que la quatrième réponse la plus populaire, à 45 %.

« Le rêve américain est en train de changer, selon les propriétaires de petites entreprises », a déclaré Fara Howard, directrice du marketing de GoDaddy, à CNBC Make It. « Les conditions économiques ont rendu l’accession à la propriété moins accessible, en particulier pour les membres de la génération Z, tandis que la pandémie et la grande démission en ont poussé beaucoup à apprécier d’être leur propre patron et à gagner plus de liberté, de confort et de flexibilité. »

Les propriétaires de petites entreprises sont souvent considérés comme un test décisif pour le rêve américain, car certains entrepreneurs voient les startups comme une opportunité de gravir l’échelle socio-économique.

De nombreux propriétaires de petites entreprises d’aujourd’hui sont également des milléniaux et des membres de la génération Z – des groupes démographiques qui sont devenus de plus en plus loquaces à propos de la vie à leurs propres conditions, ces dernières années.

Près d’un quart (24,7 %) des milléniaux disent qu’ils prévoient de louer pour toujours, en raison du coût « excessivement élevé » de l’accession à la propriété, selon les données d’une récente enquête de Liste des appartements. Ce chiffre a doublé depuis 2010, contre 13 %.

Des tendances telles que «l’arrêt silencieux» et «le grand arrêt» ont également permis à certains Américains de faire pression pour plus de contrôle dans leur vie professionnelle, comme plaider pour des modalités de travail flexibles et plus de temps d’arrêt.

Malgré les nouvelles définitions du rêve américain, les répondants au sondage ont déclaré que le manque d’accès à la technologie, à l’éducation et à des soins de santé abordables constituent toujours des obstacles. Mais 62% sont « très confiants » qu’ils atteindront leurs objectifs au cours de leur vie.

« Les propriétaires de petites entreprises américaines pensent au-delà de la croissance des revenus et des ventes lorsqu’ils considèrent ce que le rêve américain signifie pour eux », a déclaré Howard dans un déclaration la semaine dernière. « Aujourd’hui, il s’agit davantage de ressentir un sentiment d’appartenance, de liberté, de bonheur et d’équilibre travail-vie. »

