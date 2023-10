Tout en recherchant des meubles pour les plateaux de tournage afin de gagner sa vie, il a créé un plan illustré de Paris mettant en évidence certains de ses obscurs ateliers d’artisanat et magasins et l’a vendu depuis l’arrière de sa Vespa à des boutiques concept telles que Merci et Colette. En 2013, il commence à réaliser de minuscules peintures de motifs fin de siècle – les chaises vert sauge du Jardin du Luxembourg, les palettes de peinture à l’huile en bois, les cartes de tarot – qui sont devenues sa signature, en les imprimant sur des foulards en soie ou en porcelaine. Plus tard, après avoir créé un atelier qui emploie aujourd’hui 10 personnes, il a commencé à expérimenter des récipients en verre soufflé ornés de pétales peints à la main, des dioramas en papier découpé (représentant tout, des cœurs enflammés aux montgolfières) qu’il appelle des fenêtres merveilleuses. , bougies, cahiers et boîtes en papier mâché.