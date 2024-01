L’appartement d’Emanuel Aguilar à Chicago était autrefois un cabinet médical

Nous pouvons gagner des revenus grâce aux produits disponibles sur cette page et participer à des programmes d’affiliation.

La première fois qu’Emanuel Aguilar a traversé son appartement vide, il n’a pas pu s’empêcher de s’émerveiller devant ses courbes. Les plafonds à anses, les appliques en forme de croissant et les poignées d’armoires de cuisine subtilement arrondies, ainsi que l’abondance de lumière naturelle, s’ajoutaient à une douceur reposante qui l’attirait immédiatement. Il a également été attiré par son passé unique : situé au premier étage d’un deux-appartements classique de Chicago, dans l’enclave de Graceland West, l’appartement servait à l’origine de cabinet médical à un médecin qui avait conçu le bâtiment pour une vie de travail et de vie privée. les années 1920, avec sa maison à l’étage.

« Il y a toute cette belle histoire dans l’intention de la façon dont il a été construit, comme le petit coin entre la salle à manger et le salon qui était autrefois l’ouverture du bureau de réception. J’aime le fait que cet espace n’est pas générique : il a été créé dans un but précis », déclare Aguilar, conservateur et cofondateur de la galerie contemporaine. mécène. “Cela me rappelle ce que je recherche dans l’art.”

Il contenait également une caractéristique essentielle : un plan d’étage très fonctionnel. «Je regarde beaucoup HGTV et j’ai du mal avec l’approche contemporaine des agencements où tout n’est qu’une seule grande pièce. Mais j’aime aussi le flow », dit-il. Ici, Aguilar a trouvé le meilleur des deux.

L’appartement, propriété d’amis de longue date, était en excellent état lorsqu’Aguilar a obtenu les clés, et sa « rénovation » n’exigeait guère plus que quelques couches de peinture. (Le « Super White » de Benjamin Moore est utilisé partout, ainsi que le noir de base de la marque pour certaines garnitures.) Et même si la plupart des gens auraient pu retirer les pancartes de porte, qui remontent aux racines de l’espace, Aguilar ne le ferait jamais. Il adore demander à ses invités de déposer leurs bagages dans la salle « X-ray ». La porte du sous-sol porte toujours la mention effrayante « Laboratoire ». Sa propre chambre – autrefois le bureau personnel du médecin, avec les sols en linoléum noir très brillant d’origine pour le prouver – comporte une plaque de porte « Privée ». Le panneau « Washroom » est un rappel pratique de la fonction évidente de la pièce.

Pour le décor, Aguilar s’est penché sur une palette de niveaux de gris. «Je mets des objets avec des objets pour raconter des histoires et gagner ma vie», dit-il. “Quand je suis à la maison, je veux pouvoir simplement me promener dans mon esprit, plutôt que de penser à la façon dont le rouge ou toute autre couleur évoque un lien avec quelque chose dans le monde.” Les pièces des boutiques et des marques de boîte sont mélangées à des trouvailles vintage provenant de revendeurs locaux comme Composez M pour moderne, CircaModerneet Scout.

Les chambres qui en résultent mettent le modernisme et le design italien des années 1970 en dialogue fluide avec le contexte architectural Art déco. Des chaises de Mies Van Der Rohe flanquent la table à manger qui occupe l’ancienne salle d’examen (les deux autres sont des Eames). Une chaise longue en cuir de Vico Magistretti dans la salle d’attente des patients transformée en salon est associée à un canapé modulaire surbaissé de Hay, et la table basse en marbre est de Audo Copenhague.

La vaste collection d’art d’Aguilar anime la conversation. Les invités sont accueillis dans le hall d’entrée par une sphère orange flottante—Marthe (2001) de McArthur Binion – et un squelette en papier mâché grandeur nature acheté à Coyoacan, au Mexique, près de la Maison Bleue de Frida Kahlo. Un grand résumé gestuel de l’artiste Kaveri Raina, basé à Brooklyn, intitulé Révolte; Rage lente de brassage interne (2021), trône sur la cheminée du salon. (La superbe cheminée, cependant, ne fonctionne pas pour le moment. « C’est conceptuel », plaisante Aguilar.)

Quant à l’inscription « 99 Lakeshore Drive » au-dessus des armoires de cuisine : « C’était juste là, alors je l’ai laissé. J’aime les sculptures anonymes, les objets sans histoire ni signature », dit-il. Le chien en céramique dans la cuisine lui a été offert par son père il y a 15 ans. « Il s’agit en fait d’une fontaine, avec des trous dans l’embouchure et dans les parties intimes », explique-t-il. “Quand je l’ai vu, je me suis dit : ‘C’est la meilleure chose que tu m’as jamais donnée.'”

Depuis un coin de la salle à manger, une plante en pot se dirige vers la lumière du soleil. Ses feuilles effleurent une œuvre murale de l’artiste de Chicago Alex Chitty (Pour un autre qui ne l’est pas, mais ne cesse jamais d’être, 2016), formant un moment sculptural organique aidé par des supports structurels en plastique ajoutés par la gouvernante d’Aguilar. “C’est encore plus spécial parce qu’il a été touché par un esprit et une décision : elle les a collés au cœur de la plante pour la maintenir”, explique-t-il. Au propre comme au figuré, la croissance invite à l’intervention et au changement.

« Le temps est un élément. Je ne suis pas quelqu’un qui aime regarder les mêmes choses pour toujours. J’aime l’idée de l’évolution », déclare Aguilar. “Pour moi, c’est l’espace parfait pour ça.”