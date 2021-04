Les patrons de WHITEHALL enquêteront sur l’argent trouble dépensé pour la construction de l’appartement de Boris Johnson à Downing Street dans encore UN AUTRE examen.

L’enquête interne intervient après que le Premier ministre ait sollicité des dons de donateurs conservateurs pour le radoub de 58000 £ – mais a finalement été contraint de payer de sa poche après une énorme dispute.

Les patrons de Whitehall doivent enquêter sur l’argent trouble dépensé pour rénover l’appartement de Boris Johnson à Downing Street dans un autre examen Crédit: AP

On ne sait pas quand il a payé l’argent – ni d’où il a obtenu l’argent.

Hier soir, on a prétendu qu’il y avait un prêt du CCHQ (le Parti conservateur) au Premier ministre via le Cabinet Office pour les travaux de sa maison, qui a maintenant été remboursé.

La semaine dernière, l’ex-assistant Dominic Cummings a déclaré que le Premier ministre voulait que les donateurs «paient secrètement» les travaux dans un geste qui, selon lui, aurait été «contraire à l’éthique, insensé, voire illégal».

Le mandarin supérieur Simon Case a révélé hier soir qu’une nouvelle enquête aurait lieu pour savoir si les dons étaient correctement enregistrés. Il a dit: «Le premier ministre m’a demandé de faire un examen de la façon dont cela a été fait et m’a demandé de partager les détails de ces conclusions avec le comité».

Les responsables se sont demandé s’il fallait créer une fiducie pour payer l’entretien, a-t-il révélé, mais qu’il ne serait pas en mesure de payer les rénovations nécessaires car il s’agissait de parties privées du bâtiment, non publiques.

Le pair conservateur Lord Brownlow a accepté d’être président de la fiducie potentielle, a révélé M. Case, et un travail a été fait pour identifier d’éventuels fiduciaires.Il a été révélé la semaine dernière des courriels affirmant qu’il faisait un don au Parti conservateur « pour couvrir les paiements du parti. déjà réalisé pour le compte du «Downing Street Trust», qui sera bientôt formé ».

Il y a déjà un budget de 30000 £ par an pour les PM pour améliorer la résidence s’ils en ont besoin – avec tous les coûts au-delà de cela payés eux-mêmes. Le Premier ministre a été grillé sur les allégations lors d’un voyage dans le nord du Pays de Galles hier et n’a pas nié avoir discuté de l’utilisation de donateurs pour financer le travail.

Le haut fonctionnaire Simon Case a déclaré que le Premier ministre lui avait demandé de mener une enquête pour savoir si les dons pour le radoub de 58000 £ avaient été correctement enregistrés. Crédits: Getty

M. Case a révélé que le Premier ministre « a demandé que je partage les détails de ces conclusions avec la commission » Crédit: AFP

‘De sa propre poche’

Il a dit: « S’il y a quelque chose à dire à ce sujet, toute déclaration à faire, cela sera, bien sûr, fait en temps voulu. » Les commentaires ont été repris par le chef de la fonction publique, qui a déclaré aux députés: «Tout cela sera déclaré de la bonne manière.

« Le Premier ministre fera des déclarations pertinentes. » Downing Street a déclaré hier soir qu’ils n’avaient pas reconnu les personnages regroupés, mais il n’y avait aucun démenti officiel qu’ils avaient essayé de rechercher des donateurs conservateurs.

Hier soir, Michael Gove est sorti au bâton pour le PM, soulignant que les précédents PM avaient dépensé des dizaines de milliers de livres d’argent des contribuables pour aménager l’appartement n ° 10 comme ils l’entendaient.

L’ancien Premier ministre Tony Blair a dépensé 73 000 £ en 1998/9 et 55 000 £ supplémentaires entre 2000 et 2001, a-t-il révélé.

Et Gordon Brown a dépensé 35000 £ supplémentaires sur plus de mises à niveau, a-t-il ajouté.

M. Gove a déclaré: «Le Premier ministre a dépensé son propre argent pour rénover Downing Street.

Michael Gove a souligné hier soir que les précédents PM avaient dépensé des dizaines de milliers de livres d’argent des contribuables pour rénover l’appartement n ° 10 Crédits: Getty

Tony Blair a dépensé 73000 £ en 1998/9 et 55000 £ supplémentaires entre 2000 et 2001 Crédit: AFP

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que le Premier ministre avait payé « de sa poche » les mises à niveau de l’appartement Crédits: Getty

« Il semble que certains critiques soient plus préoccupés par le monde des intérieurs que par le monde dans lequel nous vivons tous. »

Il a juré que tous les dons reçus par les politiciens seraient déclarés de la bonne manière.

Un peu plus tôt, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que le Premier ministre avait payé « de sa poche » les améliorations à plat et a souligné: « Est-ce que je pense que le Premier ministre est louche? Non, je ne le fais pas. »