L’apparition du prince William dans la Royal Air Force a un lien avec Kate

L’apparition du prince William à la parade du souverain au RAF College de Cranwell dans le Lincolnshire n’était pas seulement un ajout de dernière minute à son agenda royal (il a remplacé son père parce que le roi avait reçu l’ordre de se ménager), c’était une promenade sentimentale dans le passé pour le prince de Galles. En 2008, lorsqu’il a obtenu ses ailes, c’était sur la même base aérienne et pour ajouter une couche supplémentaire de nostalgie, sa petite amie de l’époque, Kate Middleton, était présente pour le grand moment.

Pour la cérémonie de William, Kate portait un manteau blanc jusqu’aux genoux et de hautes bottes noires, des pièces emblématiques qui allaient devenir ses incontournables lorsqu’elle est entrée dans la vie royale. Ce moment était énorme pour le couple. Ils sortaient ensemble depuis 2001 et de nombreux fans de la famille royale y voyaient une étape supplémentaire vers leurs fiançailles, qui allaient avoir lieu deux ans plus tard.

Piscine/Collection Anwar Hussein/WireImage



Durant son séjour à la base, William a reçu un salut royal et a survolé le collège avant de se mettre au travail, d’inspecter le premier rang, de remettre des récompenses et de prononcer un bref discours félicitant tous les participants. Personnes note que l’uniforme de William (officiellement, c’est l’uniforme du commandant d’escadre) comprenait l’étoile de la jarretière et l’écharpe de la jarretière ainsi que ses médailles du jubilé et du couronnement.

Il a expliqué que c’était un « grand honneur ». Il a ajouté : « Être avec vous aujourd’hui, en tant que représentant de mon père, je suis ravi de voir tant de membres de ma famille et d’amis ici. Je sais que leur amour et leur soutien ont été déterminants pour vous amener jusqu’ici. »

Samir Hussein/WireImage



« Je n’ai pas obtenu mon diplôme sur ce terrain d’entraînement, mais j’ai suivi une formation de pilote ici, donc je sais quelque chose sur les célébrations qui auront lieu plus tard, alors je vous promets que je ne prendrai que quelques minutes de votre temps ! » a-t-il ajouté. « Les relations multinationales sont essentielles à la défense, à la sécurité et à la paix internationales. Les relations que vous avez nouées grâce à votre formation seront essentielles pour vous permettre de réussir dans vos futurs rôles et d’améliorer la sécurité de toutes nos nations. »