L’apparition d’Oprah Winfrey surprend le public lors du discours de Meghan Markle

Le discours de Meghan a été enregistré lors de l’ouverture d’une librairie à Santa Barbara

Lors de l’ouverture d’une nouvelle librairie, le discours de Meghan Markle a été brièvement interrompu par l’animatrice de télévision Oprah Winfrey.

Le moment, capturé par la journaliste Elizabeth Holmes, montre Winfrey marchant devant la caméra de Holmes alors qu’elle tentait d’enregistrer les remarques de Meghan lors de la grande ouverture de Godmothers à Santa Barbara.

Dans la vidéo, Meghan se tenait sur une petite scène et racontait comment la librairie lui procurait un sentiment de « sécurité ». Peu de temps après, Oprah est entrée discrètement dans la pièce et s’est assise au premier rang.

En réfléchissant à ce moment sur les réseaux sociaux, Holmes a déclaré : « Meghan venait juste de commencer à parler et j’étais vraiment concentré sur le tournage de cela et Oprah était si discrète, alors elle était dans la salle verte en train de se préparer pour son panel, puis elle était assise pendant que Meghan parlait.

« Elle est arrivée si discrètement que je ne m’en suis même pas rendu compte. J’étais assis là, en train de filmer avec attention, et tout d’un coup, c’était comme si Oprah était là, et elle disait « désolé » et je disais « non, tu n’as jamais besoin de t’excuser ». Bref, c’était surréaliste. »

L’auteur royal a sous-titré la vidéo : « Un petit signe de la part d’OPRAH ! (C’était le deuxième jour des festivités du week-end d’ouverture de @godmothersbooks.

« Oprah était dans la salle verte, se préparant pour sa partie du programme, et était assise pendant que Meghan parlait. Elle s’est glissée si discrètement que je n’ai pas réalisé que c’était elle jusqu’à ce qu’elle soit juste devant moi. Tellement surréaliste ! »

Pendant ce temps, Meghan Markle serait en train de « planifier une fête » pour le prince Harry alors qu’il se prépare à célébrer une étape importante.

Selon des sources proches du dossier, Harry fêtera son 40e anniversaire le 15 septembre, même s’il ne devrait pas retourner au Royaume-Uni pour voir son père, le roi Charles, ou son frère, le prince William.

Des sources ont déclaré à Page Six que la célébration de l’anniversaire du duc de Sussex aura lieu à Montecito, en Californie, où les Sussex résident avec leurs deux enfants, le prince Archie, 5 ans, et la princesse Lilibet, 3 ans. L’événement, organisé par Meghan, comprendra un rassemblement très soudé de famille et d’amis.

Une source a déclaré à Us Weekly que Harry « a une petite [group] « d’amis proches », aux États-Unis et aime garder son cercle restreint pour des « raisons compréhensibles ».