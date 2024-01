L’apparition de la démence et le vieillissement cérébral ralentissent grâce aux multivitamines quotidiennes, selon une étude

Santé



Les multivitamines peuvent jouer un rôle clé dans la prévention de la démence, selon des recherches.

Perfectlab – stock.adobe.com

Des experts médicaux ont découvert que la prise quotidienne de multivitamines peut prévenir le déclin cognitif jusqu’à deux ans, selon une nouvelle étude du Massachusetts General Hospital.

Le déclin cognitif est l’un des premiers et principaux symptômes associés aux maladies d’Alzheimer et de démence, qui touchent ensemble 55 millions de personnes dans le monde, selon à l’Organisation Mondiale de la Santé.

« Le déclin cognitif figure parmi les principales préoccupations en matière de santé pour la plupart des personnes âgées, et un supplément quotidien de multivitamines pourrait constituer une approche attrayante et accessible pour ralentir le vieillissement cognitif » a déclaré le premier auteur de la nouvelle étude Chirag Vyas.

Les nouvelles découvertes, publiées dans The American Journal of Clinical Nutrition, ont montré qu’une multivitamine quotidienne de 20 nutriments essentiels « aide à prévenir la perte de mémoire et à ralentir le vieillissement cognitif », selon l’auteur principal, le Dr Olivia Okereke.

L’étude comprenait des évaluations de 573 personnes sur deux ans. Ceux qui prenaient des multivitamines, par rapport à un groupe placebo, ont constaté des avantages significatifs dans la capacité de leur mémoire à apprendre, stocker et récupérer des informations.

Les chercheurs ont également constaté des améliorations dans les domaines de l’orientation, l’attention, la maîtrise du langage et les capacités connexes connues sous le nom de cognition globale jusqu’à deux ans également.

De nouvelles recherches montrent que la prise de multivitamines peut prévenir le déclin mental. Demi-point – stock.adobe.com

Howard Sesso, chercheur au Brigham and Women’s Hospital, a qualifié la découverte de « passionnante » et de preuve que les multivitamines sont sûres et constituent un complément de soutien à la santé potentiellement bénéfique.

“Il est désormais essentiel de comprendre les mécanismes par lesquels une multivitamine quotidienne peut protéger contre la perte de mémoire et le déclin cognitif, en mettant l’accent sur l’état nutritionnel et d’autres facteurs liés au vieillissement”, a déclaré Sesso.

Récemment, un dentiste a expliqué à quel point le maintien d’une santé bucco-dentaire de qualité était lié à la prévention du déclin mental et que l’exercice était également lié à la prévention de ce type de maladies neurodégénératives.











