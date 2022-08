L’apparition de Johnny Depp en VMA fustigée par la sœur d’Amber Heard : “Tu es dégoûtant et clairement désespéré !”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La sœur d’Amber Heard, Whitney, a exprimé son dégoût pour MTV après que le réseau ait choisi Johnny Depp pour apparaître comme l’homme de la lune VMA lors de son émission du dimanche soir.

Près de trois mois après le procès en diffamation de six semaines entre Heard et Depp, la sœur de l’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager ses pensées non filtrées.

Elle a écrit : “MTV TU ES DÉGOUTANT ET CLAIREMENT DÉSESPÉRÉ ! J’ESPÈRE VRAIMENT QU’AUCUNE DES PERSONNES QUI ONT PASSÉ CET APPEL N’ONT DE FILLES… #DVMAS #ISTANDWITHAMBERHEARD.”

Whitney a souvent été photographiée aux côtés de sa sœur pendant le procès, donnant même son propre témoignage devant le jury.

JOHNNY DEPP EST MTV VMAS MOONMAN LORS DE L’APPARITION SURPRISE AU AWARD SHOW: “NEEDED THE WORK”

Au cours de l’émission MTV, le visage de Depp a été superposé à l’homme de la lune signature du VMA, qui est remis aux gagnants sous forme de statue.

Depp a dit à la foule : “Je veux juste que vous sachiez que je suis disponible pour les anniversaires, les bar mitzvah, les bat mitzvah, les mariages, les veillées, tout ce dont vous avez besoin.”

Son apparition a été accueillie avec éloge, perplexité et aversion par les téléspectateurs.

Amber Heard et Depp se sont mariés pendant un peu plus d’un an avant de passer par un méchant procès en double diffamation, que l’acteur de “Pirates des Caraïbes” a remporté, recevant 10 millions de dollars. Heard a reçu 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite.

Après le procès, Heard a non seulement fait appel, mais a également engagé une nouvelle équipe de défense.

Whitney Heard n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.