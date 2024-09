L’apparition de Drake à la tournée de Tems surprend les fans | The Guardian Nigeria News

Par Itoro Oladokun 09 septembre 2024 | 09:53 La superstar canadienne Drake a fait une apparition surprise à Toronto lors de la tournée « Born In The Wild » du chanteur nigérian Tems, samedi soir. Cette apparition inattendue a plongé les fans dans une frénésie, le rappeur ayant été aperçu en train de profiter du spectacle depuis une section VIP. Des vidéos ont rapidement fait surface en ligne, capturant le moment où l’appareil photo a flashé sur Drake…

Superstar canadienne Canard a fait une apparition surprise à l’étape torontoise de la tournée « Born In The Wild » du chanteur nigérian Tems, samedi soir.

Cette apparition inattendue a plongé les fans dans une frénésie alors que le rappeur a été aperçu en train de profiter du spectacle depuis une section VIP.

Des vidéos ont rapidement fait surface sur Internet, capturant le moment où l’appareil photo a flashé sur Drake pendant le concert de Naomi Sharon. Le rappeur hochait la tête en même temps que la prestation, ajoutant à l’excitation d’une atmosphère déjà électrisante.

La tête d’affiche Tems, connue pour sa voix puissante et sa présence sur scène captivante, a révélé qu’elle avait bravé un rhume pour être au spectacle.

« J’ai un rhume, mais nous allons danser pour le faire disparaître », a-t-elle annoncé à la foule en liesse.

Malgré sa maladie, TEMPS a livré une performance envoûtante, offrant aux fans une collection de tubes de son premier album « Born In the Wild » et de ses projets précédents.

Tems et Drake ont collaboré à deux reprises dans le passé, plus récemment sur « Wait 4 U » de Future, qui a fait ses débuts à la première place du classement Billboard Hot 100.

L’apparition de Drake aux spectacles de Toronto a encore renforcé leur lien musical fort et a ajouté à une soirée déjà légendaire pour les fans.

Une autre étape de la tournée « Born in the Wild » que la délicieuse chanteuse a complétée est la tournée américaine. Cette étape mettait en vedette la sensation nigériane Ayra Starr, qui a épaté la foule avec une interprétation de son titre à succès « Rush ». L’étape nord-américaine de la tournée a commencé le 22 août 2024, à Miami.

Les premières parties de la tournée à Toronto sont composées de chanteurs américains Naomi Sharon et le chanteur nigériano-américain Godwin.