L’apparition controversée de Johnny Depp à Cannes défendue par le chef du festival en raison de la « liberté de pensée »

Le chef du Festival de Cannes a défendu la prochaine apparition de Johnny Depp alors que le dernier film de l’acteur « Jeanne du Barry » a été inclus dans la soirée d’ouverture.

L’inclusion de son film avec Maiwenn a été largement critiquée à la suite du procès de six semaines de Depp impliquant son ex-femme Amber Heard. Depp a accusé Heard de l’avoir diffamé dans l’éditorial du Washington Post de 2018 dans lequel elle se qualifiait de survivante de violence conjugale.

Le chef du festival du film, Thierry Fremaux, a mis l’accent sur la liberté d’expression en défendant l’inclusion de Depp dans le festival, qui débute mardi. L’acteur incarne Louis XV dans « Jeanne du Barry », qui suivra la vie de Jeanne Bécu, la dernière maîtresse officielle du roi de France.

« Je ne connais pas l’image de Johnny Depp aux Etats-Unis. A vrai dire, dans ma vie, je n’ai qu’une seule règle, c’est la liberté de penser, et la liberté de parole et d’action dans un cadre légal. » Fremaux a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse avant la soirée d’ouverture, selon Variety.

« Si Johnny Depp avait été interdit de jouer dans un film, ou si le film avait été interdit, nous ne serions pas ici pour en parler. Nous avons donc vu le film de Maiwenn et il aurait pu être en compétition. Elle aurait été la huitième réalisatrice, » a poursuivi Frémaux.

« Ce [controversy] est venu une fois le film annoncé à Cannes parce que tout le monde savait que Johnny avait fait un film en France. Il est extraordinaire dans le film dans un rôle qui est difficile. Je ne sais pas pourquoi elle l’a choisi mais c’est une question que tu devrais poser à Maiwenn. »

« Pour le reste, je suis la dernière personne à pouvoir discuter de tout ça. S’il y a une personne au monde qui n’a pas trouvé le moindre intérêt à ce procès très médiatisé, c’est moi. C’est à peu près. Je me soucie aussi de Johnny Depp en tant qu’acteur.

Cela fait presque un an que Heard a perdu le affaire de diffamation . L’acteur de « Pirates des Caraïbes » a affirmé que l’éditorial du Washington Post avait affecté sa carrière.

Entendu contre-poursuite, affirmant L’avocat de Depp l’avait diffamée avec des déclarations faites au Daily Mail.

Après un procès télévisé de six semaines, le jury a accordé à Depp 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs. Malgré la perte majeure, le jury a conclu qu’une déclaration faite par l’avocat de Depp était diffamatoire envers Heard et a accordé à l’actrice 2 millions de dollars.

Pendant ce temps, Heard a deux projets actuellement en post-production; « Aquaman et le royaume perdu » et « Dans le feu ». Cependant, elle ne filme rien de nouveau, selon IMDB.

