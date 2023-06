Le chef du NPD, Jagmeet Singh, affirme que malgré la crédibilité personnelle du rapporteur spécial David Johnston, l’apparence de parti pris en faveur du gouvernement libéral mine le travail même qu’il tente d’accomplir.

« Je pense que c’est une personne très crédible et qui a travaillé pour le pays d’une manière vraiment honorable », a déclaré Singh dans une interview à Rosemary Barton en direct Dimanche.

« Le problème auquel nous sommes confrontés, cependant, est que le travail qu’il est censé faire est de restaurer la confiance dans notre système électoral, et l’apparence de parti pris est si forte maintenant qu’il ne peut plus faire ce travail. La confiance nécessaire est érodée parce que de l’apparence de partialité », a déclaré Singh à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton.

Singh a comparé la situation à la confiance du public dans le système judiciaire, qui est soutenue en partie par un niveau de transparence et d’attention au processus. Il a souligné qu’il ne parlait que de « l’apparence » de partialité.

Johnston est sous le feu des partis d’opposition depuis qu’il a été chargé par le premier ministre d’enquêter sur les allégations d’ingérence étrangère dans les élections canadiennes par la Chine. Il a remis son premier rapport sur la question à la fin du mois dernier et a recommandé de ne pas organiser d’enquête publique.

Le chef du NPD a détaillé son opposition au maintien du rôle de Johnston quelques jours après que la Chambre des communes a adopté une motion proposée par son parti appelant Johnston à démissionner. Mais le premier ministre Justin Trudeau s’est tenu aux côtés de l’ancien gouverneur général, affirmant vendredi qu’il attendait avec impatience les audiences publiques sur l’ingérence étrangère que Johnston mènera cette année.

REGARDER | Jagmeet Singh discute de l’avenir de David Johnston en tant que rapporteur spécial : Le NPD maintient ses appels pour que David Johnston quitte son poste de rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère Rosemary Barton Live s’entretient avec le chef du NPD Jagmeet Singh au sujet de l’appel continu de son parti pour que David Johnston soit démis de ses fonctions de rapporteur spécial. « L’apparence de partialité est si forte maintenant », a déclaré Singh.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a condamné la sélection de Johnston comme rapporteur spécial, étant donné les liens entre Johnston et Trudeau remontant à l’enfance du premier ministre.

« Tous les partis à la Chambre des communes devraient se réunir et s’entendre sur quelqu’un qui n’est pas partisan, qui n’est lié à aucun chef de parti et qui a un bilan d’objectivité, de préférence en tant que juge », a déclaré Poilievre vendredi.

Johnston lui-même a refusé cette semaine de se retirer.

« Je respecte profondément le droit de la Chambre des communes d’exprimer son opinion sur mon travail à venir, mais mon mandat revient au gouvernement. J’ai le devoir de poursuivre ce travail jusqu’à la fin de mon mandat », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Alors que Poilievre a été sévère dans sa critique de la gestion par le gouvernement de la question de l’ingérence étrangère jusqu’à présent, notamment en qualifiant le rôle de Johnston de « faux travail », Singh a parcouru une ligne entre l’opposition et la coopération. Les deux parties, cependant, ont demandé une enquête publique, plutôt que les audiences de Johnston.

Poilievre a refusé d’être autorisé à voir la partie confidentielle du premier rapport de Johnston, mais Singh dit qu’il aimerait voir les documents.

REGARDER | Poilievre fait pression sur le NPD pour influencer le gouvernement : Poilievre demande à Singh de « faire son travail » et de forcer une enquête publique Le chef conservateur Pierre Poilievre a été interrogé mercredi sur les outils qu’il pourrait utiliser lorsque la Chambre reprendrait ses activités pour demander une enquête publique sur l’ingérence étrangère dans la politique canadienne. Poilievre dit que la pression doit venir du chef du NPD Jagmeet Singh, qui devrait « faire son travail et travailler pour les Canadiens ».

Il a dit à Barton que le calendrier exact pour cela n’était toujours pas clair, ajoutant qu’il attendait des garanties écrites – il a dit qu’il avait reçu des assurances verbales – qu’il serait toujours en mesure de se prononcer sur la réponse du gouvernement à la question.

« Je veux pouvoir avoir la même latitude que M. Johnston avait, et il a déjà été assuré que ce sera le cas », a déclaré Singh.

Étant donné que le NPD soutient actuellement le gouvernement libéral dans un accord de confiance et d’approvisionnement, Singh a théoriquement le pouvoir de faire tomber le gouvernement et de forcer des élections sur la question de l’ingérence étrangère.

Mais il a déclaré qu’il ne forcerait pas les électeurs à se rendre aux urnes avant que la confiance ne soit rétablie.

« Si le problème est que nous nous inquiétons de l’ingérence électorale, la tenue d’élections ne résoudra pas le problème », a-t-il déclaré dimanche à Barton, notant qu’il craignait que la controverse ne fasse qu’accroître l’apathie des électeurs et faire baisser la participation.

Dans une interview séparée dimanche, le ministre de la Protection civile Bill Blair (qui a été ministre de la Sécurité publique entre les élections de 2019 et 2021) a déclaré qu’il continuait de soutenir Johnston.

« Le travail qui doit être fait nécessite quelqu’un d’une réputation bien connue pour le service au pays, pour l’intégrité et pour la fiabilité. Et je ne connais aucun Canadien qui surpasserait sa réputation d’être un homme incroyablement digne de confiance et d’esprit civique. Canadien », a déclaré Blair.

Blair a déclaré que les attaques partisanes contre Johnston s’étaient avérées une distraction pour son travail.

« Je pense que notre responsabilité est de rassurer les Canadiens sur le fait que cela sera fait d’une manière en laquelle ils peuvent avoir confiance et que le résultat aidera le Canada à devenir plus résilient », a-t-il déclaré, ajoutant que Johnston est « exceptionnellement capable » de le faire.