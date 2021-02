L’apparence de l’émission de chat du prince Harry: était-ce l’appât qu’il méprise tant? | Actualités Ents & Arts

Il ne fait aucun doute qu’Harry était un roi amusant à signaler.

Son style décontracté et son rapport naturel avec les gens ont créé de super petits moments qui ont fait des histoires hors d’engagements très ordinaires et produit des images fantastiques.

Des moments comme jouer avec Usain Bolt en Jamaïque ou gifler une empreinte de main violette de peinture fraîche sur le front du photographe Arthur Edwards en Nouvelle-Zélande.

Image:

Le prince Harry se sentait suffisamment à l’aise pour plaisanter devant les caméras avec le champion olympique de sprint Usain Bolt Pic: AP



Mais je n’oublierai jamais les fois où on m’a dit que le prince Harry ne voulait pas seulement être un singe performant. Il ne jouerait pas seulement pour le plaisir, cela devait être spontané, il ne jouerait pas seulement devant les caméras.

C’est pourquoi ce entretien avec James Corden est si intéressant.

Harry dit que la presse « détruisait ma santé mentale »



Corden est l’un de ses amis et a été invité au mariage de Harry et Meghan. Mais lorsque vous faites une interview avec James Corden, vous êtes également censé jouer le jeu et ne pas vous prendre trop au sérieux. Le prince Harry ne fait pas exception.

Au fur et à mesure de l’interview, Harry semble s’y installer, mais au début vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu’il a l’air un peu mal à l’aise.

Ce n’est tout simplement pas le genre de chose qu’il aurait fait en tant que royal.

Le contraste saisissant entre ce qu’il ferait dans son ancienne vie publique et ce qui est maintenant à l’ordre du jour dans sa nouvelle ne pouvait pas être plus clair.

Le thé de l’après-midi dans un bus à toit ouvert, Harry sautant pour utiliser les toilettes dans le manoir de LA qui figurait sur le Prince frais de Bel-Air, Meghan l’appelant « Haz » sur un appel facetime, et Harry et James faisant un cours d’assaut militaire, en font une montre très drôle et convaincante.

Et sûrement ce côté amusant est ce que nous avons toujours aimé chez Harry – pourquoi ne voudrions-nous pas en voir plus?

Mais il l’utilise également comme plate-forme pour retirer certaines des choses personnelles sérieuses de sa poitrine et cela ne sera pas confortable avec certains.

Nous savons que Harry et Meghan ont une profonde aversion pour la presse tabloïd britannique, mais nous ne l’avons pas entendu aller aussi loin avant de les blâmer pour avoir endommagé sa santé mentale, et c’est la raison pour laquelle il dit il a dû reculer, pas démissionner, de la vie royale.

Ses pensées sur la Couronne, ce qu’il nous dit de ses conversations Zoom avec la reine et le prince Philip, et ce moment où il dit que la reine a acheté à son fils Archie un gaufrier pour Noël, sont tous des morceaux extraordinaires de télévision.

Mais ce sont les idées personnelles pour lesquelles il sera critiqué. Comment Harry et Meghan peuvent-ils se plaindre du fait que les médias ont envahi leur vie privée alors qu’ils semblent vouloir parler de ce qui se passe dans leur vie et s’ouvrir à leurs sentiments d’une manière qu’ils ne l’ont pas fait lorsqu’ils étaient à l’intérieur du giron royal?

N’oubliez pas que l’interview d’Oprah aura lieu le 8 mars. Et si Harry s’est ouvert ainsi à James Corden, Oprah voudra et attendra beaucoup plus.

À certains égards, Harry fait plus de ce que la presse veut de la famille royale – les détails personnels et la compréhension de ce que c’est que de faire partie de la famille la plus célèbre du monde.

Mais en créant la marque Sussex, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu’ils risquent potentiellement d’alimenter les histoires d’appâts qu’ils méprisent tant et qu’ils voulaient échapper.