L’appareil photo Tetraprism de l’iPhone 15 Pro Max est une surprise typique d’Apple

La caméra à tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max intègre un objectif géant dans un petit téléphone.

C’est comme un périscope, mais en mieux.

Ce sera probablement dans l’iPhone Pro standard l’année prochaine.

Pomme





Apple est à son meilleur lorsqu’il prend une idée actuelle et la transforme en quelque chose d’unique, et le nouvel objectif « zoom » à tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max est l’une de ses plus belles surprises depuis des années.

Le tétraprisme est une lentille périscope, mais il est fabriqué en pliant un prisme en vagues au lieu de faire tourner un long tube de lentilles pour l’adapter à la taille du corps de l’iPhone. C’est une idée tellement judicieuse et cela rendra le système de caméra iPhone encore plus polyvalent.

« À 120 mm avec une ouverture de 2,8, il s’agit d’un objectif de portrait important et peut créer un véritable flou d’arrière-plan, plutôt qu’un flou synthétique généré par un logiciel, qui peut sembler artificiel », photographe de voyage. Tom Bourdon » a informé Lifewire par e-mail. « Je pense que de nombreux photographes passeront à ce mobile simplement grâce à cet objectif. »

Périscope vers le haut

L’iPhone est inondé de rumeurs sur les objectifs périscopes depuis des années, mais maintenant qu’il est ici, il est encore plus intéressant que prévu. Avant d’aborder son fonctionnement, voyons pourquoi cela est nécessaire.

Si vous avez utilisé un modèle iPhone Pro récent, vous avez peut-être remarqué la grande tourelle de caméra dépassant à l’arrière. Il est là pour accueillir des objectifs toujours plus grands, essentiels aux capteurs d’appareil photo les plus grands, et pour ajouter des capacités de téléobjectif à la matrice de caméras de l’iPhone. Mais comme nous pouvons le voir, cette tourelle est déjà ridiculement grande et ne peut pas se développer beaucoup plus tôt qu’elle n’est tout simplement tout simplement peu pratique.



Appareil photo numérique iPhone 15 Professional Max, vue éclatée.

Pomme





Un objectif périscope est précisément ce que vous supposez. Il utilise des prismes pour reproduire la lumière entrante sur 90 degrés, ce qui permet à l’objectif d’être plus long, car il s’adapte désormais à la taille de l’iPhone au lieu de dépasser perpendiculairement au panneau arrière du téléphone. L’inconvénient de cette conception est qu’elle prend plus de place dans la caméra.

Apple utilise le principe du périscope, mais sans la torsion à 90 degrés. Au lieu de cela, il a placé quatre liens dans un prisme intérieur, dont chacun plie la lumière, permettant au trajet de la lumière d’être plus long mais toujours dans le même plan que toutes les autres lentilles courantes.

Ces défauts se trouvent tous dans un seul tétraprisme, ce qui simplifie les choses et devrait contribuer au fait que l’objectif ne semble pas absorber trop de lumière, ce qui aboutit à une ouverture maximale vive (pour cette taille focale) de ƒ2,8. .

La haute qualité optique d’un prisme en verre sera merveilleuse. Les bons appareils photo reflex et reflex numériques utilisent des pentaprismes dans leurs viseurs, des blocs de verre qui reproduisent la lumière entrante sur cinq surfaces intérieures pour la transmettre à votre œil. C’est ce qui se trouve à l’intérieur du grand bloc de viseur incliné au-dessus de l’appareil photo.

Objectif de l’appareil photo numérique iPhone Atteindre

Alors, que pouvez-vous faire avec un objectif 120 mm ? La réponse simple est que vous pouvez rapprocher le sujet grâce au grossissement supplémentaire. Vous ne sélectionnerez pas votre enfant du reste du casting sur scène lors de son prochain match universitaire, mais vous pouvez vraiment supprimer une partie de l’environnement distrayant en zoomant.



Portrait pris avec l’iPhone 15 Professionnel.

Pomme





Un téléobjectif étendu comme celui-ci est également idéal pour les portraits. Plus vous vous rapprochez d’un sujet, plus il semble déformé dans le cadre. Rapprochez-vous du visage d’une autre personne, fermez un œil et voyez à quel point ses caractéristiques semblent bizarres d’ici. Narine bulbeuse, joues fuyantes et bien d’autres. C’est pourquoi un objectif grand angle est si peu flatteur : il nécessite de s’approcher du sujet.

Le téléobjectif fait le reste. Il vous permet de prendre des photos pleines de cadre depuis plus loin, ce qui donne des photos beaucoup plus flatteuses. Et comme un objectif étendu brouille davantage l’arrière-plan qu’un grand objectif, un sujet est bien sûr séparé de ce qui se trouve derrière lui.

Et comme le grossissement est entièrement optique, au lieu d’utiliser un « zoom numérique » qui permet effectivement de recadrer simplement l’image pour indiquer le milieu, la norme est bien meilleure.

«J’ai vendu des caméscopes il y a quelques années. Le zoom numérique est certes assez horrible. Il s’agit simplement d’un recadrage numérique, et à 100x, vous regardez simplement un damier multicolore », ex-vendeur de caméscope Jerry Fritschle a dit dans un fil de discussion auquel Lifewire a participé.



Photo prise avec le téléobjectif iPhone 15 Pro.

Pomme





Nous avons commencé par des rumeurs, alors terminons par une seule. Actuellement, le seul iPhone doté d’un objectif tétraprisme est le 15 Pro Max, mais cela pourrait changer l’année prochaine. Des sources de la chaîne d’approvisionnement indiquent que l’iPhone 16 standard disposera de cette fonctionnalité intéressante, donc si vous n’aimez pas les gros téléphones, vous pouvez simplement attendre un an avant d’abandonner votre téléphone et de le remplacer.

Pour de nombreuses personnes, cette mise à niveau d’une seule caméra pourrait à elle seule justifier l’achat d’un nouveau téléphone, en particulier ceux qui prennent plusieurs portraits. Sinon, attendez, car c’est presque vraiment l’avenir des caméras iPhone.