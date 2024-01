L’appareil photo Millennium met 1 000 ans pour prendre une photo, voici pourquoi il existe

Un chercheur associé au Collège des Beaux-Arts de l’Université d’Arizona a créé une caméra qui, en théorie, exposera 1 000 ans d’histoire. La caméra, bien nommée Millennium Camera, tentera de capturer une seule image du paysage de Tucson, en Arizona, au 31e siècle.

Jonathon Keats, le créateur de la Millennium Camera, et une équipe de chercheurs, ont installé la caméra face à l’ouest à côté d’un banc. Une plaque placée à côté de la caméra indique notamment : « À quoi ressemblera Tucson dans un millénaire ? La ville sera-t-elle encore habitée ? Comment la flore et la faune du désert de Sonora changeront-elles avec le changement climatique ? Keats espère que les passants prendront un moment non seulement pour admirer la beauté du terrain, mais aussi pour prendre un moment d’introspection et sur ce que l’avenir pourrait leur réserver.

« La plupart des gens ont une vision plutôt sombre de ce qui nous attend », a fait remarquer Keats. « Il est facile d’imaginer que les gens dans 1 000 ans pourraient voir une version de Tucson bien pire que ce que nous voyons aujourd’hui, mais le fait que nous puissions l’imaginer n’est pas une mauvaise chose. C’est en fait une bonne chose, car si nous pouvons imaginer cela, nous pouvons également imaginer ce qui pourrait arriver d’autre, et cela pourrait donc nous motiver à agir pour façonner notre avenir.

Selon l’Université de l’Arizona, il n’existe actuellement aucun procédé photographique conventionnel suffisamment insensible pour capturer une image sur un millénaire. Ainsi, développer un appareil photo capable non seulement de prendre une seule image sur une période de 1 000 ans, mais aussi de durer aussi longtemps n’est pas une mince affaire. La solution de Keats au problème est la photographie Deep Time.

Le projet Deep Time Photography est basé sur le sténopé traditionnel. La caméra Millennium profite d’un minuscule trou d’épingle traversant une fine feuille d’or qui concentre la lumière sur un pigment coloré. L’idée est que la couleur s’estompera là où la lumière est la plus brillante, tout en imprimant très lentement une « image positive unique ». Comme l’image est créée sur une période de 1 000 ans, elle permettra, en théorie, non seulement de capturer ce qui se trouve devant la caméra, mais également d’enregistrer l’évolution de la vue au fil du temps, tout en révélant les changements dans le paysage urbain et le changement climatique.

Même si Keats est optimiste quant à la possibilité de ce que la caméra peut révéler, il reste réaliste quant à sa capacité à le faire. “Mille ans, c’est long et il y a tellement de raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas fonctionner”, a fait remarquer Keats. « La caméra n’existera peut-être même plus dans un millénaire. Il existe des forces de la nature et des décisions prises par les gens, qu’elles soient administratives ou pénales, qui pourraient faire en sorte que la caméra ne dure pas. »

Le Caméra du millénaire à Tucson n’est que le premier d’une série de projets que Keats espère voir se dérouler dans le monde entier. Il est déjà prévu d’en installer un autre sur la colline de Tumamoc, ainsi qu’un autre à Chongqing, en Chine. “Ce projet dépend de cette réalisation dans de nombreux endroits à travers le monde”, a expliqué Keats. “J’espère que cela mènera à un processus planétaire visant à réinventer la planète Terre pour les générations futures.”