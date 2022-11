L’appareil photo et l’écran vivo X90 Pro + fuient complètement

La série vivo X90 arrive le 22 novembre, et le membre le plus puissant de la famille, le X90 Pro+ a déjà été confirmé comme ayant un capteur de 1″. Aujourd’hui, une image divulguée, apparemment conçue pour la page Web officielle, a révélé tous les détails de l’appareil photo du téléphone, ainsi que la plupart des informations concernant le nouvel écran, ainsi que d’autres fonctionnalités clés dans le mélange.

Le vivo X90 Pro+ arborera en effet le capteur Sony IMX989 1″, et l’écran sera un Samsung E6 OLED avec la technologie LTPO 4.0.

Le téléphone est probablement livré avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2, couplé à un FAI vivo V2 qui apportera des photos et des vidéos encore plus claires dans un environnement peu éclairé. L’écran est annoncé avec une résolution 2K, ce que certains fabricants appellent leurs panneaux QHD+/1440p.

Il s’agit de la même résolution que le prédécesseur X80 Pro, correspondant à ses 517 ppi.

La configuration de la caméra est clairement ce qui fera que le X90 Pro+ se démarque dans la foule – il dispose de quatre caméras convaincantes. Le capteur 1 ”Sony IMX989 50MP est l’appareil photo principal, mais il existe également une caméra téléobjectif 50MP avec un capteur Sony IMX758, une unité périscope 64MP et un tireur ultra grand angle Sony IMX598 48MP.

La distance focale de l’appareil photo principal est équivalente à 23 mm, le téléobjectif 2x a un équivalent 50 mm, le périscope passe à l’équivalent 90 mm et l’ultra-large a un objectif équivalent 14 mm.

Les autres caractéristiques de ce téléphone capable incluent l’audio Hi-Fi, un scanner d’empreintes digitales plus grand que d’habitude sous l’écran, une charge rapide filaire de 80 W et une prise en charge sans fil de 50 W, et un boîtier certifié IP68.

La dernière question à laquelle il reste à répondre lors de l’événement de demain est de savoir combien coûterait ce smartphone et si vivo dirait quelque chose sur la disponibilité mondiale.

La source (en chinois) | Passant par