L’appareil photo de l’iPhone est plus déroutant que jamais

Lorsque je suis entré dans le bâtiment qui abrite le Steve Jobs Theater pour le lancement de l’iPhone 16 la semaine dernière, la première personne que j’ai vue prendre une photo de la pièce n’utilisait pas un iPhone ; elle utilisait un appareil photo numérique compact.

Je ne parle pas d’un Ricoh GR III sophistiqué. Je parle d’un PowerShot, d’un Cybershot ou d’un Coolpix, c’est-à-dire d’un appareil doté de 6 mégapixels et d’un capteur CCD qui fait passer tout ce qui dépasse 1600 ISO pour du confetti. Ces appareils photo sont à la mode en ce moment auprès d’un certain sous-ensemble de photographes, fatigués des photos prises avec leur téléphone qui semblent « surtraitées », et qui se tournent directement vers le contraste dur et les hautes lumières atténuées de ces premiers capteurs numériques. Ce qui est ancien est à nouveau nouveau, et les ombres artificiellement lumineuses sont à l’ordre du jour.

La réaction d’Apple à la renaissance du petit appareil photo compact et à la popularité de fonctionnalités telles que le Process Zero de Halide est pleinement visible sur l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro : un niveau de contrôle sans précédent sur vos paramètres de traitement d’image sous la forme de styles photographiques remaniés. Personnellement, j’adore ça. Je pense que beaucoup de gens qui regrettent les ombres sur leurs photos l’apprécieront aussi. Mais cela a également rendu l’appareil photo de l’iPhone plus compliqué que jamais, soulignant à quel point la situation d’Apple est délicate.

Les styles photographiques existent depuis l’iPhone 13. À la base, il s’agit de filtres permettant de donner à vos images un certain aspect (plus chaud, plus froid, plus lumineux, etc.) mais au lieu de rester au-dessus de l’image, ils sont intégrés au pipeline de traitement de l’appareil photo. L’iPhone 16 met à jour les styles photographiques de manière importante, avec de nouvelles commandes pour les nuances destinées à vous aider à composer les tons de peau et à appliquer des dominantes de couleur de type film. Vous pouvez utiliser certaines options prédéfinies, mais elles sont également extrêmement personnalisables, ce qui vous permet de régler exactement la quantité de saturation et de contraste souhaitée. Et pour la première fois, vous pouvez les appliquer à vos photos après les avoir prises.

Alors que je passais la semaine dernière à tester l’appareil photo de l’iPhone 16, le flot de nouvelles options m’a donné un peu le vertige. Que veux-je que cet appareil photo soit ? Est-ce que je veux me promener sur Pioneer Square et le traiter comme un Fujifilm X100 ? Dois-je prendre des photos en noir et blanc ? tout le temps ? Dois-je optimiser le sous-ton en fonction du teint de mon enfant ? Ou en fonction de mon teint ? Dois-je simplement photographier en mode Standard et modifier le style par la suite ? Si oui, quel style ?

Le fait que les styles photographiques ne soient pas « permanents » dès la sortie de la boîte ajoute à la confusion. Si vous en utilisez un, quittez l’application Appareil photo et revenez, il sera réinitialisé à votre valeur par défaut. Vous pouvez modifier cela dans les paramètres de l’appareil photo, mais je n’ai pas réalisé ce qui se passait au début car, sur mon iPhone 13 Mini, les styles photographiques sont collant.

Mes photos préférées de… quoi exactement ? Suivre ce processus est le seul moyen de définir une nouvelle valeur par défaut.

Le réglage par défaut de l’appareil photo est un style « Standard », qui correspond en fait à la conception d’Apple de ce que devrait être un appareil photo. Vous pouvez définir n’importe lequel des styles photographiques comme style par défaut, mais uniquement en accédant aux paramètres système et en appuyant sur une interface où vous pouvez écouter quatre de vos « photos préférées » dans le nouveau style.

En plus de tout cela, vous devez photographier en HEIF pour utiliser les nouveaux styles photographiques, qui sont le format de fichier d’image préféré d’Apple. Les HEIF peuvent stocker beaucoup de données d’image dans un fichier plus petit que le JPEG, mais il n’est pas aussi largement pris en charge. La compatibilité est bien meilleure qu’auparavant, car de nombreuses plateformes se sont adaptées à l’insistance d’Apple pour que le HIEF soit une réalité, mais il est loin d’avoir le taux d’adoption du JPEG, qui est fondamentalement une norme universelle.

Un jour, vous pourriez vous retrouver face à un site Web gouvernemental ancien qui n’acceptera pas votre fichier .heic. La meilleure solution d’Apple pour convertir les fichiers HEIF en JPEG semble être de « vous l’envoyer par e-mail », ce qui convertit automatiquement l’image, mais cela ne semble pas être une vraie solution. J’ai dû utiliser l’application Fichiers pour convertir un tas d’images pour mon test de l’iPhone 16, et c’est un flux de travail que je ne souhaiterais à personne.

C’est le problème : l’appareil photo de l’iPhone doit être tout pour tout le monde. Il doit capturer l’expression du visage de votre enfant lorsqu’il souffle ses bougies d’anniversaire, même lorsqu’elles sont rétroéclairées. Il doit prendre une photo nette de votre reçu pour que vous puissiez classer votre note de frais. C’est l’appareil photo que vous emportez avec vous lors d’une promenade dans votre quartier lorsque le soleil tape sur le visage de votre partenaire. C’est l’appareil que vous utilisez pour prendre une photo du médicament contre les allergies très spécifique de ce même partenaire avant de courir au magasin. C’est la seule caméra vidéo que la plupart des gens possèdent.

Comment concevoir un appareil photo unique qui puisse plaire à tout le monde, tout le temps ? L’objectif d’Apple est, semble-t-il, de faire travailler tout le monde. Le mode standard fera ce que l’iPhone fait depuis des années : accentuer les ombres, lisser les tons de peau, viser un juste milieu qui ne plaît de plus en plus à personne. Mais si vous voulez plus ou moins, plus chaud ou plus froid, plus plat ou plus contrasté, les outils sont désormais à votre disposition.