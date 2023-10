Samsung a détaillé ce matin quelques changements concernant son capteur d’image de 200 mégapixels, celui qui serait présent dans le prochain Galaxy S24 Ultra. Ce capteur est actuellement présent dans le Galaxy S23 Ultra, mais cette semaine, Samsung a annoncé de nouvelles solutions, alimentées par l’aide du nouveau Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, axé sur l’IA.

L’une des nouvelles solutions s’appelle ISOCELL Zoom Anyplace, qui permet aux propriétaires d’appareils de sélectionner le sujet souhaité et la caméra le suivra et le filmera automatiquement en haute résolution. Cette fonctionnalité permettra (espérons-le) de produire des vidéos beaucoup moins tremblantes, ce qui est courant lors du tournage avec un zoom avant. Samsung note que cette fonctionnalité est rendue possible grâce au moteur d’IA de Qualcomm ainsi qu’aux nouvelles capacités de remosaïque en temps réel du capteur.

Et en parlant de capacités de remosaïque, vous devez être un scientifique de la NASA pour comprendre le processus qui se produit, je vais donc permettre à Samsung de vous l’expliquer.

Actuellement, les étapes suivies par le capteur d’image 200MP pour traiter les images après la prise de vue sont les suivantes : la sortie des données brutes a lieu avant un remosaïque, qui conduit ensuite au traitement du signal d’image (ISP) avant de terminer avec la sortie d’image JPEG. Dans ce processus, toutes les étapes se déroulent dans l’ordre. E2E AI Remosaic améliore le processus en permettant au remosaic et au FAI d’avoir lieu simultanément. En d’autres termes, E2E AI Remosaic prend un processus qui se produit en séquence et le fait se produire en parallèle, réduisant ainsi la latence du remosaic jusqu’à la moitié. Le résultat final est un temps de traitement d’image globalement plus rapide, ce qui réduit le temps de prise de vue des images de 200 MP et améliore la qualité de l’image.

Ça a l’air plutôt bien.

Une autre fonctionnalité à laquelle les propriétaires de S24 Ultra peuvent s’attendre est la possibilité de prendre des vidéos dans tout le champ de vision et de zoomer sur les vidéos. simultanément. Les deux vidéos sont capturées en haute résolution, permettant une expérience de prise de vue plus flexible. Toujours avec le discours scientifique, Samsung explique pourquoi cette fonctionnalité est si importante en ce qui concerne le travail effectué en matière de rematriçage.

Grâce au zoom intégré au capteur de Tetra Pixel, les utilisateurs n’ont pas non plus besoin d’être sélectifs en raison des limitations du zoom. Auparavant, avec le zoom numérique, si la zone centrale d’intérêt (ROI) était zoomée 4x en mode somme de 12,5 MP, cela aboutissait théoriquement à une résolution d’image de 0,78 MP (12,5 MP/16). Cependant, avec le zoom intégré au capteur, la zone sélectionnée sur laquelle zoomer est sélectionnée dans l’ensemble de la lunette et rematriquée, ce qui permet au capteur de conserver la résolution d’origine de 12,5 MP et de filmer la vidéo de manière beaucoup plus vivante.

Je demande à tout le monde de regarder la vidéo ci-dessous, qui donne une idée de ce que les utilisateurs peuvent attendre de cette technologie. Samsung note qu’il est encore en développement, mais étant donné le timing et la mention du Snapdragon 8 Gen 3, attendez-vous à le voir sur le Galaxy S24 Ultra.

// Samsung