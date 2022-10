L’appareil photo 200 MP du Samsung Galaxy S23 Ultra offre une meilleure photographie et vidéo de nuit, selon un pronostiqueur

Selon les rumeurs, le prochain Galaxy S23 Ultra de Samsung arborerait un appareil photo de 200 MP. Alors quoi, vous vous demandez peut-être, le Xiaomi 12T Pro, beaucoup moins cher, en a un aussi. Droit? Eh bien, oui, mais apparemment, l’appareil photo 200 MP de Samsung ne sera pas le même. Au lieu de cela, ce sera le meilleur appareil photo 200 MP que le monde ait jamais vu, du moins jusqu’au moment de son lancement bien sûr.

Cette révélation vient du prolifique pronostiqueur Ice Universe, qui affirme que la caméra possède des compétences informatiques inégalées. Ceux-ci lui permettront d’apporter des améliorations évidentes et notables aux photos de nuit ainsi qu’aux vidéos de nuit.

C’est tellement bon, en fait, qu’il représentera le plus grand saut dans un appareil photo phare de Samsung en cinq ans. Ce sont certainement des mots forts là-bas, et il reste évidemment à voir si le S23 Ultra peut vraiment livrer ce qui se dit ici. Mais si c’est le cas, il a le potentiel d’être l’appareil phare de Samsung le plus excitant depuis un certain temps.

Selon les rumeurs précédentes, en termes de look, le S23 Ultra empruntera beaucoup à son prédécesseur, le S22 Ultra. La capacité de la batterie reste également la même à 5 000 mAh. Le chipset utilisé, du moins sur certains marchés, sera sans surprise le Snapdragon 8 Gen 2 qui devrait devenir officiel le mois prochain.

