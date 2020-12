OnePlus a dévoilé un nouveau concept d’appareil, le simplement nommé OnePlus 8T Concept. Basé sur le OnePlus 8T existant, ce nouveau concept d’appareil permet à l’entreprise de présenter certaines des technologies sur lesquelles elle travaille.

Le OnePlus 8T Concept comprend un film à changement de couleur sous la vitre arrière. Le film contient de l’oxyde métallique et peut changer ses couleurs en fonction de différentes tensions appliquées en modifiant l’état de valence des ions métalliques. Le film peut changer sa couleur de l’argent au bleu foncé et au dos.

Le verre arrière est gravé de manière à imiter la forme des terrasses des sources chaudes de Pamukkale en Turquie.

L’autre chose qui différencie le OnePlus 8T Concept du 8T standard est qu’il dispose d’un système radar mmWave, qui peut transmettre et recevoir des ondes électromagnétiques. Cela permet au système radar de percevoir, d’imaginer, de localiser et de suivre les objets. Il peut le faire au niveau millimétrique, comme son nom l’indique, et fonctionne également dans toutes les conditions d’éclairage d’une manière qu’un système optique ToF ne peut pas.

Alors qu’est-ce que tout cela réalise? Dans sa version actuelle, OnePlus indique que le verre à changement de couleur peut être utilisé comme système de notification. Le système radar mmWave, qui est intégré sous le système de caméra arrière, peut être utilisé pour détecter vos gestes de la main et vous pouvez, par exemple, accepter ou rejeter des appels en agitant votre main sur l’appareil.

OnePlus a également inclus un moniteur de respiration, qui utilise le radar mmWave pour suivre le mouvement de votre poitrine et peut calculer la fréquence à laquelle vous respirez.

Le OnePlus 8T Concept est conçu par une équipe de OnePlus appelée OnePlus Gaudi. C’est la même équipe qui a créé l’appareil OnePlus Concept One que la société a présenté plus tôt cette année au CES 2020. L’équipe Gaudi est composée de 39 designers de Shenzhen, Taipei, New York et Inde.

Comme avec le Concept One, le OnePlus 8T Concept n’est pas destiné à être mis en vente. Il ne fait que présenter certaines des technologies sur lesquelles l’entreprise travaille actuellement, qui pourraient inclure, sous une autre forme ou une autre forme, dans les futurs appareils.