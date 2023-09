L’appareil d’un étudiant de l’Université de Loughborough détecte les commotions cérébrales sportives en 10 secondes

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un étudiant universitaire a conçu un prototype d’appareil capable de détecter les commotions cérébrales liées au sport en moins de 10 secondes.

Joel Poulter a conçu l’appareil portable CONTACT pour fournir des évaluations objectives et rapides des joueurs afin que des décisions puissent être prises sur et hors du terrain en donnant la priorité à la sécurité des joueurs.

M. Poulter, diplômé d’un baccalauréat ès sciences en conception de produits et technologie de l’Université de Loughborough dans le Leicestershire plus tôt cette année, a conçu CONTACT après ses propres expériences de commotion cérébrale au cours de 15 années de jeu de rugby.

Il détecte les changements anormaux dans les pupilles d’une personne en projetant une lumière dans les yeux de l’utilisateur, qui mesure des facteurs tels que la taille des pupilles, la rapidité avec laquelle elles se contractent et la rapidité avec laquelle elles répondent au stimulus lumineux, tous inhibés par les traumatismes crâniens.

Celles-ci sont ensuite comparées à une lecture de base de l’élève, prise avant le début d’un jeu, pour déterminer si un joueur souffre d’une commotion cérébrale.

M. Poulter, 23 ans, a déclaré : « La détection précoce des commotions cérébrales est extrêmement importante, car retourner au jeu prématurément après une commotion cérébrale risque de provoquer le « syndrome du deuxième impact », qui est souvent mortel.





« Les commotions cérébrales liées au sport sont également liées à des problèmes de santé à long terme, notamment l’encéphalopathie traumatique chronique, ou CTE, qui peut conduire à la démence plus tard dans la vie.

« J’ai vécu plusieurs expériences directes avec une commotion cérébrale et j’ai des amis qui ont souffert des conséquences de commotions cérébrales, ce qui les a amenés à prendre du recul par rapport au jeu.

« Je suis très conscient de la difficulté de repérer une commotion cérébrale d’un point de vue personnel et externe.

« Je voulais développer un test non subjectif qui donne une évaluation rapide et puisse être utilisé à tous les niveaux sportifs, en particulier lors des matchs amateurs où il y a souvent peu ou pas de soutien médical et où les commotions cérébrales sont donc susceptibles de passer inaperçues. »

Les commotions cérébrales sont souvent mesurées à l’aide d’un test « suivez mon doigt », qui fournit des résultats subjectifs.

Le prototype de M. Poulter est capable de mesurer la réponse de la pupille des deux yeux, capturée par une caméra infrarouge interne.

Il a été testé auprès de neuf participants, avec un logiciel analytique utilisé pour déterminer la taille maximale et minimale d’une pupille, la vitesse de constriction et le temps nécessaire à une pupille pour répondre au stimulus lumineux.





Cela pourrait éviter de graves problèmes de santé et obliger les joueurs à abandonner le sport qu’ils aiment. Joël Poulter

On espère que le logiciel pourra être intégré à CONTACT à l’avenir, aux côtés d’une application fournissant des conseils et des données médicales.

M. Poulter a déclaré : « Je souhaite que CONTACT devienne un outil utilisé par chaque club, école et université afin que nous puissions lutter contre les commotions cérébrales dans tous les sports de contact.

« Si les commotions cérébrales peuvent être détectées avec précision, la récupération peut être priorisée et nous pouvons garantir que les joueurs ne retournent sur le terrain qu’une fois complètement rétablis.

« Cela pourrait éviter de graves problèmes de santé et empêcher les joueurs de devoir abandonner le sport qu’ils aiment. »

L’Université de Loughborough a été nommée meilleure université au monde pour les matières liées au sport dans le classement mondial des universités QS 2023, la septième année consécutive où elle remporte ce prix.

CONTACT a été présenté au salon des diplômes de l’école de design et d’arts créatifs de l’université et à la vitrine des étudiants de l’exposition de la fondation en juin.