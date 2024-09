L’appareil de table d’Apple pourrait inaugurer un nouveau système d’exploitation avec Apple Intelligence

Apple travaillerait depuis un certain temps déjà sur un nouveau type d’appareil domestique intelligent axé sur l’affichage, et il semble que ce sera le cas. arriver dès l’année prochaine. Aujourd’hui, Bloomberg rapporte qu’Apple envisage non pas un, mais deux appareils de ce type dans des niveaux de prix différents et qu’ils marqueront l’ère d’une nouvelle approche logicielle axée sur l’IA.

Nom de code J595, celle-ci est une machine haut de gamme dotée d’un grand écran inspiré de l’iPad et de membres robotiques. L’autre, qui porte en interne l’identifiant J490, ressemble plus à un écran intelligent conventionnel – pensez à un écran posé sur une base de haut-parleur – qui servirait principalement de machine FaceTime et de centre de contrôle pour la maison intelligente.

Contrairement à l’approche adoptée par Apple avec le Vision Pro, qui consistait à faire travailler les muscles de l’ingénierie et à imaginer une approche entièrement nouvelle de l’informatique, l’incursion de l’entreprise dans le domaine de l’affichage intelligent commencera probablement à l’extrémité inférieure de l’éventail des prix, ou plus précisément, l’appareil nommé J490.

Zeke Jones / Tendances numériques

Désormais, l’appareil ne sera pas vraiment unique. Amazon propose depuis un certain temps déjà des appareils similaires sous le label Echo Show, et l’approche de Google avec le Nest Hub n’est pas très différente. Là où Apple a une chance de se démarquer, c’est l’écosystème logiciel construit autour de ces appareils. Cette sauce secrète est l’IA, ou dans le lexique de la marque, Apple Intelligence.

« Les outils Apple Intelligence seront au cœur des deux produits, aidant l’entreprise à introduire l’IA dans la maison », indique le rapport Bloomberg. Avec l’intégration de l’IA au centre de l’expérience, Apple aurait également rebadgé le logiciel. Il semble que, tout comme nous avons dérivé iPadOS de l’expérience iOS, l’ensemble de logiciels sur les prochains appareils domestiques intelligents portera la marque homeOS.

Il semble que le matériel ait été conçu dans un souci de commodité, permettant aux utilisateurs d’exécuter des applications essentielles telles que Calendrier, Notes et Accueil, qui offrent non seulement un aperçu des informations de routine importantes, mais également un aperçu de l’état des appareils connectés. De plus, homeOS serait optimisé pour un contrôle intuitif de vos appareils électroménagers afin que les utilisateurs puissent effectuer des réglages et une surveillance si nécessaire.

Cela pourrait être le futur domaine des ambitions d’Apple en matière de maison intelligente. Boutique Google

Les prochains appareils intelligents pour la maison seraient nés de la collaboration entre les unités d’IA et d’ingénierie matérielle d’Apple. Le rapport de Bloomberg mentionne que lorsque les appareils étaient au stade de l’ingénierie du prototype, il existait des concepts de conception qui prévoyaient que ces appareils se fixaient aux murs à l’aide d’un système de montage magnétique.

Le rapport mentionne un prix demandé d’environ 1 000 dollars pour l’un des appareils intelligents, ce qui est assez élevé. Mais il semble que les exigences en matière de silicium pour démarrer Apple Intelligence dans toute sa splendeur pourraient être l’une des principales raisons, associées à un écran fonctionnel et à des haut-parleurs, entre autres.

Quoi qu’il en soit, il serait intéressant de savoir exactement comment Apple va commercialiser ces appareils auprès des passionnés de maison intelligente et, plus important encore, les convaincre de se séparer de quelques centaines de dollars au lieu de s’appuyer sur des solutions tierces qui adoptent le protocole Matter. Peut-être allons-nous entendre une fois de plus l’argument de « l’intégration transparente de l’écosystème » de la part d’Apple.