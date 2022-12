L’appareil de sécurité chinois bien rodé pour faire face aux manifestations

BEIJING (AP) – Lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité de leur régime, les dirigeants du Parti communiste chinois ne lésinent pas.

L’ampleur de ces dépenses somptueuses a été mise en évidence lorsque les manifestations de rue les plus audacieuses depuis des décennies ont éclaté à Pékin et dans d’autres villes, motivées par la colère suscitée par des restrictions rigides et apparemment sans fin pour lutter contre le COVID-19.

Le gouvernement s’est préparé à de tels défis pendant des décennies, installant les machines nécessaires pour étouffer les bouleversements à grande échelle.

Après une réponse initialement discrète, le personnel de sécurité utilisant du gaz poivré et des gaz lacrymogènes, la police et les troupes paramilitaires ont inondé les rues de la ville de jeeps, de camionnettes et de voitures blindées dans une démonstration de force massive.

Les officiers se sont déployés, vérifiant les pièces d’identité et cherchant dans les téléphones portables des photos, des messages ou des applications interdites qui pourraient montrer leur implication ou même simplement leur sympathie pour les manifestations.

Un nombre inconnu de personnes ont été arrêtées et il n’est pas clair si certaines feront face à des accusations. La plupart des manifestants ont concentré leur colère sur la politique «zéro-COVID» qui vise à éradiquer le virus grâce à des verrouillages radicaux, des restrictions de voyage et des tests incessants. Mais certains ont appelé à la démission du parti et de son chef Xi Jinping, discours que le parti juge subversif et passible d’années de prison.

Bien que de moindre ampleur, les manifestations ont été les plus importantes depuis le mouvement pro-démocratie dirigé par des étudiants de 1989 centré sur la place Tiananmen à Pékin, que le régime considère toujours comme sa plus grande crise existentielle. Avec des dirigeants et des manifestants dans une impasse, l’Armée populaire de libération a écrasé les manifestations avec des chars et des troupes, tuant des centaines, voire des milliers.

Après la répression de Tiananmen, le parti a investi dans les moyens de faire face aux troubles sans recourir immédiatement à la force meurtrière.

Lors d’une vague de dissidence de chômeurs à la fin des années 1990 et au début des années 2000, les autorités ont testé cette approche, en se concentrant sur le fait d’empêcher les organisateurs de différentes villes de s’unir et d’arrêter les dirigeants tout en laissant les manifestants de base rester largement intacts.

Parfois, ils ont été pris par surprise. En 1999, des membres de la secte de méditation Falun Gong, dont les effectifs rivalisaient avec ceux du parti, ont encerclé l’enceinte de la direction à Pékin dans une démonstration de défi que Jiang Zemin, alors chef, a pris comme un affront personnel.

Une répression sévère a suivi. Les dirigeants ont été condamnés à de lourdes peines de prison et les membres ont été harcelés et parfois envoyés dans des centres de rééducation.

Le gouvernement a réagi avec une force écrasante en 2008, lorsque des émeutes anti-gouvernementales ont éclaté à Lhassa, la capitale du Tibet, et que des troubles ont balayé les régions tibétaines de l’ouest de la Chine, les autorités ont réagi avec une force écrasante.

L’année suivante, une répression policière des manifestations de membres de la minorité musulmane ouïghoure dans la capitale de la région du nord-ouest du Xinjiang, Urumqi, a conduit à des affrontements sanglants au cours desquels au moins 197 personnes ont été tuées, principalement des civils chinois Han.

Dans les deux cas, les forces ont tiré sur la foule, fouillé de porte en porte et saisi un nombre indéterminé de suspects qui ont été condamnés à de lourdes peines ou n’ont tout simplement plus entendu parler. Des millions de personnes sont internées dans des camps, placées sous surveillance et interdites de voyage.

La Chine a été en mesure de rassembler de telles ressources grâce à un énorme budget de sécurité intérieure qui aurait triplé au cours de la dernière décennie, dépassant celui de la défense nationale. Le Xinjiang a vu à lui seul une multiplication par dix des dépenses de sécurité intérieure au début des années 2000, selon les estimations occidentales.

Le chiffre publié pour la sécurité intérieure a dépassé le budget de la défense pour la première fois en 2010. En 2013, la Chine a cessé de fournir une ventilation. Le groupe de réflexion américain Jamestown Foundation a estimé que les dépenses de sécurité intérieure avaient déjà atteint 113 % des dépenses de défense en 2016. Les augmentations annuelles étaient environ le double de celles de la défense nationale en termes de pourcentage et les deux ont augmenté beaucoup plus rapidement que l’économie.

Il existe un système tentaculaire moins visible mais tout aussi intimidant pour surveiller le contenu en ligne à la recherche de messages antigouvernementaux, de nouvelles et d’images non approuvées. Les censeurs du gouvernement travaillent d’arrache-pied pour effacer ces articles, tandis que les équipes de propagande inondent le net de messages pro-parti.

Derrière la répression se cache un système judiciaire taillé sur mesure pour servir l’État à parti unique. La Chine est une nation gouvernée par la loi plutôt que gouvernée par la primauté du droit. Les lois sont suffisamment malléables pour mettre toute personne ciblée par les autorités derrière les barreaux sous un certain nombre d’accusations vagues.

Celles-ci vont de la simple “propagation de rumeurs en ligne”, suivies par des publications sur les réseaux sociaux, au “choisir des querelles et provoquer des troubles”, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.

Des accusations de « subversion du pouvoir de l’État » ou « d’incitation à la subversion du pouvoir de l’État » sont souvent utilisées, nécessitant peu de preuves autres que la preuve que l’accusé a exprimé une attitude critique envers le parti-État. Les accusés se voient généralement refuser le droit d’engager leurs propres avocats. Les affaires peuvent prendre des années avant d’être jugées et aboutissent presque toujours à des condamnations.

Pour dissuader davantage de se rebeller, les personnes libérées de prison sont souvent confrontées à des années de surveillance et de harcèlement qui peuvent ruiner des carrières et détruire des familles.

Les dépenses massives et le réseau de sécurité interne tentaculaire laissent la Chine bien préparée à réprimer la dissidence. Cela suggère également que “la situation interne de la Chine est beaucoup moins stable que les dirigeants voudraient que le monde le croie”, a écrit l’expert en politique chinoise Dean Cheng de la Heritage Foundation sur le site Web du groupe de réflexion conservateur basé à Washington, DC.

On ne sait pas dans quelle mesure il est durable, a-t-il déclaré. “Cela pourrait avoir pour effet soit de changer les priorités chinoises, soit de créer de plus grandes tensions entre eux.”

The Associated Press