L’App Store voit 1,8 milliard de dollars de dépenses des utilisateurs pendant la période des fêtes

Apple a révélé que son App Store avait enregistré un record de 1,8 milliard de dollars de dépenses des utilisateurs au cours de la période des Fêtes avec 514 millions de dollars dépensés à eux seuls le 1er janvier 2021. Les chiffres incluent à la fois les applications et les services d’abonnement numérique comme Apple Music, News, Books, TV + et le nouvelle application Fitness +.











Le communiqué de presse ci-joint détaille également les taux d’adoption d’Apple Pay, présent dans plus de 90% des magasins américains, 85% au Royaume-Uni et près de 99% des détaillants en Australie. Apple Books compte plus de 90 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU). Apple Arcade possède plus de 140 titres de jeu tandis que Apple Podcasts est présent dans plus de 175 pays et plus de 100 langues.

Apple a également révélé que les développeurs sur l’App Store avaient maintenant gagné plus de 200 milliards de dollars depuis sa création en 2008. Découvrez plus de détails dans le communiqué de presse ci-dessous.

communiqué de presse