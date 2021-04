L’App Store d’Apple prélève une charge antitrust dans l’UE

Apple affirme que la surveillance étroite de l’App Store garantit aux clients de télécharger des applications de haute qualité, protégeant ainsi les utilisateurs contre les virus, la fraude et les logiciels bogués. Mais des entreprises telles que Spotify, le service de streaming musical qui a déposé une plainte il y a deux ans et qui a déclenché l’enquête de l’Union européenne, sont devenues frustrées par sa position puissante. Ils soutiennent que cela permet à Apple de réduire les concurrents à des services comme Apple Music et de facturer une taxe injuste aux développeurs.

Avec sa capacité à faire ou défaire l’activité des développeurs d’applications, Apple est l’un des gardiens les plus importants de l’économie numérique. Toute application téléchargée sur un iPhone ou un iPad – de Tinder à Instagram en passant par Candy Crush – doit se conformer aux règles et directives de l’entreprise, notamment en utilisant le système de paiement d’Apple et en partageant jusqu’à 30% sur toutes les ventes. Sinon, une entreprise risque de perdre l’accès à des millions de clients Apple.

La critique de l’App Store fait partie d’un débat plus large sur le pouvoir de l’industrie technologique, où un petit nombre d’entreprises comme Amazon, Apple, Facebook et Google ont l’autorité gouvernementale pour définir des politiques sur les principales parties de l’économie numérique. Cette autorité détermine la manière dont les gens trouvent des informations et des divertissements, communiquent et achètent.

Apple a déclaré que ses politiques de l’App Store ne nuisent pas à la concurrence, mais donnent plutôt aux entreprises une plate-forme pour atteindre les clients. La société a déclaré que les développeurs pourraient trouver des alternatives de paiement, notant que Spotify paie peu de commissions à Apple car les clients doivent s’abonner via un site Web. Apple a déclaré que Spotify était devenu le plus grand service de streaming musical au monde, en partie à cause de l’App Store.

«Garantir le fonctionnement équitable de la plate-forme iOS est une tâche urgente aux implications profondes», a déclaré Horacio Gutierrez, responsable des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify dans un communiqué. L’annonce de la commission, a-t-il déclaré, «est une étape cruciale pour tenir Apple responsable de son comportement anticoncurrentiel, garantissant un choix significatif pour tous les consommateurs et des règles du jeu équitables pour les développeurs d’applications.»

Spotify a applaudi la décision de la Commission européenne. À partir de 2016, la société a cessé d’autoriser ses clients à acheter un abonnement via ses applications iPhone et iPad afin d’éviter de payer les frais d’Apple, et de diriger les gens vers le site Web de Spotify.

Mme Vestager a déclaré que la commission avait d’autres enquêtes en cours contre Apple, notamment si la société excluait ses rivaux pour Apple Pay et s’était entretenu avec des homologues aux États-Unis, en Australie et aux Pays-Bas au sujet de ces enquêtes.

Cette semaine, Apple a fait preuve de puissance en introduisant une mise à jour logicielle qui a donné aux clients plus de pouvoir pour bloquer le suivi des données par les applications, un changement qui a déclenché une querelle avec Facebook, qui a critiqué cette décision comme anticoncurrentielle car elle nuirait à la capacité de vendre en ligne. La publicité.

Les entreprises poussent de plus en plus les régulateurs et les tribunaux à intervenir. Lors d’une audition devant le Congrès à Washington la semaine dernière, des entreprises telles que Spotify, Tile et Match Group ont expliqué aux sénateurs comment les politiques définies par Apple et Google, dont le Play Store est un autre point de pincement pour les développeurs d’applications, ont nui à la concurrence et entraîné une hausse des prix des applications pour les clients. Et la semaine prochaine, un procès devrait débuter en Californie entre Apple et Epic Games, le fabricant de Fortnite qui a déposé une plainte antitrust contre Apple au sujet de ses frais.

La Grande-Bretagne mène une autre enquête antitrust d’Apple sur l’App Store après avoir reçu des plaintes de développeurs.

L’affaire annoncée vendredi fait partie d’un effort plus large de l’Union européenne pour lutter contre les sociétés dites de contrôle comme Apple, Amazon, Facebook et Google. Les décideurs politiques rédigent des lois qui empêcheraient les géants de la technologie d’abuser de leur pouvoir de marché pour nuire aux petites entreprises, y compris la façon dont ils gèrent les magasins d’applications.

Les efforts visant à forcer les modifications de l’App Store constituent une menace pour une partie en croissance rapide de l’activité d’Apple. Alors que les ventes d’iPhones, d’iPad et d’autres appareils matériels mûrissent, la société compte sur les services numériques comme nouvelle source de croissance. L’optimisme des investisseurs à propos de cette activité a contribué à faire monter en flèche l’action d’Apple, lui donnant une valeur marchande de plus de 2,2 billions de dollars, la plus importante au monde.

La pression exercée sur Apple à propos de l’App Store a déjà conduit l’entreprise à apporter des modifications. L’automne dernier, la société a réduit de moitié sa commission sur de nombreuses ventes d’applications à 15% pour les développeurs qui gagnaient moins d’un million de dollars par an sur leurs applications iPhone. Ce changement a affecté environ 98% des développeurs qui ont payé la commission, mais cela n’a toujours pas touché les résultats d’Apple; Selon les estimations de Sensor Tower, une société de données d’applications, ces développeurs représentaient moins de 5% des revenus qu’Apple a collectés à partir des applications.

Apple gagne beaucoup plus en réduisant les ventes des applications les plus populaires. Match Group, qui fabrique l’application de rencontres Tinder, a récemment déclaré qu’il versait à Apple près de 500 millions de dollars par an en paiements de commissions, sa plus grosse dépense.