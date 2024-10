Laporta pagará muchos millions para que firme

Hansi Flick est ravi des propriétaires et des étrangers lors de ce début de saison avec le Barça. Le technicien allemand est en train de démontrer comment travailler avec les joueurs et c’est seulement lui qui peut le connaître. Dans cette sensation, je suis surpris qu’un entraîneur qui ne veut pas dominer l’idiome, soit capable d’étudier les capacités de tous les jeunes que possède le Barça.

Concrètement de La Masia, de la que ha quedado complètement amoureuxet de la sorte, vous avez démontré un contrôle total. L’exemple est clair, son équipe, prise en charge par des joueurs expérimentés comme Lewandowski ou Raphinha, est formée en grande partie pour les adolescents.

| @FCBarcelone

Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casadó, Marc Bernal et, sans doute Lamine Yamal, la grande joie de la couronne. La Masia est une source de talent inexploitable qui ne permet déjà pas aux jugadores de fournir des capacités de compétition au niveau maximum dès le premier jour.

Lamine Yamal, un extraterrestre dans le corps d’un enfant

Évidemment, le joueur qui fait tout ce qui se passe est l’extrême espagnol. Sans moins apprécier le potentiel que les dégâts peuvent avoir, Lamine a un algorithme spécial. Dès le premier jour, quand il a fait ses débuts il y a seulement 15 ans, il a eu une aura différente pour ses compagnons.

Il n’est pas possible de gagner une partie en solo, mais c’est aussi ce qui est normalement destiné aux grands footballeurs. Vous avez l’attribution du temps et décidez de la meilleure manière possible lorsque les personnes seules par obscurité.

| @lamineyamal

Logiquement, aucun d’entre eux ne vend comme le Mataró, mais La Masía n’a déjà pas produit un talent incroyable qui nous attend depuis un an. De hecho, dans le club se frotan las manos ante un possible nouveau Lamine qui está despuntando mucho dans les catégories inférieures.

Le nouveau Lamine Yamal à Laporta qui veut être assuré

La cantera du Barça est l’une des meilleures du monde et des clubs européens, qu’elle sait parfaitement, vouloir pêcher sur le marché. Par conséquent, le club est attentif aux situations contractuelles de tous les grands joueurs qui surgissent.

| @paucubarsi

À ce moment-là, il y a un footballeur qui a reçu de nombreuses offres de grands clubs. Se trata de Roberto Tomás, ancien combattant de 15 ans qui milite actuellement dans le Juvenil B. C’est l’une des principales espérances du club et pour cela, le suivant Dortmund, Leipzig, Benfica et Liverpoolselon ‘El Nacional.cat’.

En conséquence, de fait avec la même information, Joan Laporta a tomado cartas en el asunto et le ha ofrecido un check en blanco al jugador para renovar. Dans le club, vous savez que vous avez tout à faire pour installer votre premier équipement et souhaitez assurer votre avenir.