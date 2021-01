La course pour devenir le prochain président de Barcelone a été réduite à seulement quatre candidats, Joan Laporta ouvrant la voie avec plus de soutien que ses trois rivaux réunis.

Lundi a marqué la date limite pour les neuf candidats à la présidentielle pour remettre les signatures qu’ils avaient obtenues des membres du club, avec 2257 nécessaires pour faire le jour du scrutin le 24 janvier.

– Hunter: le mois le plus important de janvier au Barca en mémoire

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Laporta, qui était le président du Barca entre 2003 et 2010, a ouvert la voie avec 10 257 signatures, corroborant son étiquette de favori pour succéder à Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné en octobre.

Victor Font a remis 4710 formulaires signés au Camp Nou peu de temps après Laporta et devrait être le challenger le plus proche lorsque les membres du club voteront aux élections plus tard ce mois-ci.

L’ancien membre du conseil d’administration Toni Freixa (2 821 signatures) et l’ancien vice-président Emili Rousaud (2 510) ont également fait la coupe.

Les signatures doivent maintenant être validées et le Barça confirmera jeudi si les quatre candidats ont été en mesure de présenter les 2257 signatures requises pour se présenter aux élections.

Jordi Farre, qui a promis des pizzas gratuites en échange de signatures, Xavi Vilajoana, Lluis Fernandez Ala, Agusti Benedito et Pere Riera n’ont pas réussi à recueillir suffisamment de soutien.

jouer 1:48 Ale Moreno pose la question après la victoire exceptionnelle de Barcelone: ​​pourquoi cela ne se produit-il pas plus souvent pour le Barça?

Le premier passage de Laporta en tant que président du Barca est dans les mémoires en Catalogne. Il a supervisé la nomination de Pep Guardiola, la progression de Lionel Messi dans la première équipe et l’année civile des six trophées en 2009.

Il a déclaré à ESPN en décembre que la « confiance » qu’il avait avec Messi lui donne l’avantage sur les autres candidats lorsqu’il s’agit de persuader l’attaquant de prolonger son contrat au club au-delà de la fin juin.

L’avenir de Messi sera l’un des principaux points de discorde entre aujourd’hui et le jour du vote, Font également disant à ESPN qu’il est convaincu qu’il peut convaincre l’Argentin de rester sur place.

Cependant, les espoirs de Font reposent également sur sa promesse de ramener l’ancien milieu de terrain Xavi Hernandez, d’abord en tant que directeur général, puis en tant qu’entraîneur.