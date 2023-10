Laporta de Barcelone « calme » face à des accusations de corruption présumée

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré qu’il restait calme bien qu’il soit personnellement accusé de corruption présumée dans le cadre du scandale de l’arbitrage qui a embrasé le club catalan cette semaine.

Laporta, 61 ans, a été ajouté à l’enquête sur les paiements d’une valeur de plus de 7 millions d’euros (7,3 millions de dollars) effectués à des sociétés liées à l’ancien vice-président du comité d’arbitrage, José María Enríquez Negreira, entre 2001 et 2018.

« Connaissant le passé de ce juge, notre équipe de défense nous a prévenus que cela pourrait arriver, mais comme il n’y a pas de délit de corruption, il ne peut pas prospérer », a déclaré Laporta. Radio Catalogne jeudi.

« Je suis avocat et je suis calme à ce sujet. Ils ne peuvent rien prouver parce que ce n’est pas vrai.

« Les critères du juge sont même contraires à ceux du parquet, qui a clairement indiqué que pour eux, il s’agissait de corruption sportive et de fausse administration, mais en aucun cas de pots-de-vin. Cela aboutira à l’absolution du Barça. »

Joan Laporta conteste son innocence après avoir été personnellement accusé de corruption présumée dans le cadre du scandale de l’arbitrage de Barcelone. Getty Images

Les procureurs ont déposé une première plainte contre ces paiements en mars, le juge d’instruction, Joaquín Aguirre López, ajoutant la corruption à la liste des accusations en septembre.

Le Barça en tant que club, les ex-présidents Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, les anciens dirigeants Oscar Grau et Albert Soler ainsi que Negreira et son fils étaient initialement cités comme accusés, mais pas Laporta.

Cependant, López a affirmé cette semaine que Laporta, ainsi que son conseil d’administration de la période en question, devraient également faire face aux mêmes accusations, car les dernières années de son premier mandat de président, entre 2003 et 2010, ne devraient pas être prescrites. .

Laporta a déclaré que l’affaire était motivée par un préjugé inhérent contre le Barça découlant d’un favoritisme sociétal pour leur Classique rivaux, le Real Madrid.

« Il existe dans les cercles du pouvoir un favoritisme madrilène socialement enraciné qui est très fort », a-t-il ajouté. « Cela existe et est protégé dans certains médias, dans certains milieux politiques et dans des secteurs sportifs.

« Nous devons l’accepter. Je l’ai subi lors de mon premier mandat. Maintenant, cela se répète parce que nous nous améliorons de plus en plus à tous les niveaux, sportif, économique et institutionnel.

« Ils ont peur que ce qui s’est passé lors de mon premier mandat ne se répète. Nous avons beaucoup gagné et cela leur a fait beaucoup de mal. Ils ont profité du cas Negreira pour salir la réputation du Barça. Nous ne pouvons pas permettre cela. »

Le Barça a payé les services de Negreira sur une période de 17 ans alors qu’il était vice-président de la commission d’arbitrage. Il avait auparavant été arbitre dans l’élite espagnole.

Laporta a déclaré que les paiements étaient destinés à des « rapports techniques sur les arbitres » et a nié à plusieurs reprises que le club ait jamais « acheté des arbitres ou de l’influence ».

Cependant, les procureurs ont accusé Rosell et Bartomeu d’avoir un accord avec Negreira dans lequel « il mènerait des actions visant à favoriser le Barça dans la prise de décision des arbitres dans les matchs joués par le club et donc dans les résultats des compétitions ».

Rosell a été président du Barça de 2010 à 2014 avant que Bartomeu ne le remplace. Après six ans à la tête du club catalan, Bartomeu a démissionné en 2020, Laporta étant élu pour le remplacer en 2021.

Le Barça a été initialement inculpé de corruption présumée dans le sport, de corruption dans le monde des affaires, de fausse administration et de falsification de documents commerciaux en mars.

Les accusations de corruption ont été ajoutées en septembre après que le juge a déclaré que Negreira « avait exercé des fonctions publiques » en tant que vice-président du comité d’arbitrage, ce qui l’assimile à un fonctionnaire.