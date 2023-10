Lapointe : Rashida Tlaib attaquée par la droite pour avoir défendu la Palestine | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Jim West / Alamy Banque D’Images La députée Rashida Tlaib prend un selfie avec une jeune fille tenant une pancarte indiquant « Palestine libre ».

La représentante américaine Rashida Tlaib, démocrate représentant le 12e district du Congrès du Michigan, a riposté mercredi aux critiques qui l’ont accusée de soutenir les terroristes du Hamas de Palestine dans leur pogrom meurtrier du week-end dernier contre les Juifs en Israël.

Avancement du Michigan a cité Tlaib, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire de Horaires du métro.

« Je ne soutiens pas le fait de prendre pour cible et de tuer des civils, que ce soit en Israël ou en Palestine », a déclaré Tlaib. « Le fait que certains aient suggéré le contraire est offensant et enraciné dans des hypothèses sectaires sur ma foi et mon appartenance ethnique. »

Tlaib est musulman et le seul Palestinien-Américain au Congrès. Elle est également la première femme palestino-américaine à siéger à la Chambre. C’est son troisième mandat. Lors de sa première prestation de serment, Tlaib a prêté serment sur un Coran. Depuis, elle exprime son soutien aux Palestiniens qui se sentent opprimés par leurs voisins israéliens.

La bande de Gaza, l’un des deux territoires palestiniens, a à peu près la taille de Détroit et compte plus de deux millions d’habitants. Il a été décrit comme un « prison à ciel ouvert » où une écrasante majorité de la population est jeune. Depuis des années, il est confronté à de lourdes restrictions imposées par Israël, notamment une surveillance, des contrôles de sécurité stricts et un blocus complet. La grand-mère de Tlaib vit toujours en Cisjordanie, l’autre territoire palestinien.

Lors d’une réunion avec le président Joe Biden il y a plus de deux ans, Tlaib a déclaré au président que les Palestiniens devaient être protégés d’Israël, et elle a partagé sa sévère évaluation du rôle d’Israël dans l’escalade de la violence contre les Palestiniens, selon un communiqué publié à l’époque par son bureau et rapporté par NPR.

Mais il y a peu de temps ou d’espace pour le contexte ou la nuance au lendemain d’un massacre planifié qui a coûté la vie à au moins 1 200 personnes en Israël et entraîné la mort de 1 000 personnes à Gaza. La condamnation de Tlaib émane de nombreux républicains, de quelques démocrates et – bien sûr – des médias de droite, tant au niveau local que national.

À Détroit, sur la radio WJR (760-AM), le propagandiste de droite Tom Jordan de l’émission matinale « All Talk » a démontré la manière dont les professionnels rassemblent deux demi-vérités et les transforment en un seul mensonge.

Voici comment. Il est vrai que Tlaib arbore depuis de nombreux mois un drapeau palestinien dans son bureau du Capitole. Il est également vrai que les terroristes palestiniens du Hamas – avec cette attaque brutale – pourraient déclencher une guerre plus vaste au Moyen-Orient.

Par conséquent, selon la logique jordanienne, Tlaib est complice de meurtres de masse.

« Elle soutient, semble-t-il, le Hamas, un régime terroriste », a déclaré Jordan cette semaine. « . . . Elle dénonce Israël. C’est absolument anti-américain. »

Le thème s’est dégagé de ce qui était autrefois connu sous le nom de Tour dorée du Fisher Building, aujourd’hui une pluie d’insinuations et d’exagérations 24 heures sur 24.

Sur WJR mercredi, Jordan a déclaré sans preuve de Tlaib :

« À ce stade, elle est une sympathisante du terrorisme. Elle sympathise avec le Hamas. Elle sympathise probablement avec le Hezbollah. Elle sympathise probablement avec les Houthis au Yémen. Elle est une farouche opposante à Israël. . . Ils [the “Squad”] déteste Israël. . . Elle devrait être partie.

Jordan se réjouissait de la vidéo en forte rotation sur les chaînes de télévision Fox montrant une journaliste nommée Hillary Vaughn poursuivant Tlaib dans un couloir jusqu’à un ascenseur du Capitole, scandant sa harangue de questions répétées sur informations non confirmées faisant état de terroristes décapitant des enfants. Ceci à partir d’un extrait sonore de 69 secondes.

« Madame la députée, les terroristes du Hamas ont coupé la tête de bébés et les ont brûlés vifs », a déclaré le journaliste de Fox. « Soutenez-vous le droit d’Israël à se défendre contre cette brutalité ?

« Vous ne pouvez pas commenter le fait que les terroristes du Hamas coupent la tête de bébés ?

« Vous n’avez rien à dire sur les terroristes du Hamas qui coupent la tête de bébés ?

« Acceptez-vous ce que le Hamas a fait, coupant la tête de bébés, brûlant des enfants vifs, violant des femmes dans les rues ?

« Vous n’avez aucun commentaire sur les têtes d’enfants coupées ?

« Madame la députée, pourquoi avez-vous le drapeau palestinien devant votre bureau si vous ne cautionnez pas ce que les terroristes du Hamas ont fait à Israël ?

« La vie des Israéliens compte-t-elle pour vous ?

Notez comment les deux sources journalistiques définissent la question. Ils supposent que Tlaib soutient le terrorisme et débattent donc dans leur propre cadre pour savoir si elle continuera ou non à soutenir les terroristes. C’est une autre forme de la question rhétorique chargée : « Avez-vous arrêté de battre votre femme ?

Le 12e district de Tlaib comprend des parties du West Side ainsi que Dearborn, Southfield et Livonia. Il y a de nombreuses synagogues juives et mosquées musulmanes, ainsi que de nombreux autres lieux de culte pour de nombreuses autres religions.

La sauvagerie des attaques en Israël a suscité des réactions viscérales. C’est pourquoi la première réaction de Tlaib dimanche – modérée et passe-partout – a semblé à beaucoup insuffisamment émotive et horrifiée.

« La voie vers l’avenir doit inclure la levée du blocus, la fin de l’occupation et le démantèlement du système d’apartheid qui crée des conditions étouffantes et déshumanisantes pouvant conduire à la résistance », a-t-elle déclaré dimanche. « Le fait de ne pas reconnaître la réalité violente du siège, de l’occupation et de l’apartheid ne rend personne plus en sécurité. Aucune personne, aucun enfant, où que ce soit, ne devrait souffrir ou vivre dans la peur de la violence.

Dans le passé, ceux d’entre nous qui ont eu affaire à elle dans les médias ont trouvé que Tlaib était bien plus intéressée par les questions locales – les salaires équitables, la pollution – que par la politique du Moyen-Orient. Mais les événements et son identité l’ont obligée à prendre position.

Que cela lui plaise ou non, elle sera au premier plan sur cette question. Dans un État où des terroristes d’extrême droite ont récemment comploté pour kidnapper et tuer le gouverneur, il est imprudent et irresponsable de la part des médias de promouvoir l’antagonisme religieux et ethnique à l’égard d’un autre élu.

Désormais, quoi qu’elle dise, Tlaib suscitera des critiques. Le rendre hystérique ne fait qu’augmenter le danger.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter