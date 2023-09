Lapointe : L’entraîneur de football de MSU, Mel Tucker, est-il la véritable victime ici ? | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir ZUMA Press, Inc. / Alamy Banque D’Images Mel Tucker, entraîneur de football de l’État du Michigan.

Même si Mel Tucker a imposé des relations sexuelles au téléphone à ce conseiller en viol, elle n’a pas le droit de se plaindre. Non, la vraie victime ici est Tucker lui-même, l’entraîneur de football suspendu de l’Université de Michigan State.

Cette opinion est peut-être rare dans l’État des Grands Lacs. Mais vous avez pu l’entendre haut et fort cette semaine sur 910AM Superstation, le média « conservateur » le plus récent et le plus véhément de Détroit. Également connu sous le nom de WFDF, il prévoit de crier plus fort que WJR (760-AM) sur l’aile droite de la radio locale.

Par exemple:

Après s’être vanté que les panneaux publicitaires autour de Motor City font sa promotion et celle de son partenaire, Buck Sexton, le co-animateur de l’après-midi, Clay Travis, a défendu cette semaine l’entraîneur Tucker, qui pourrait perdre plus de 80 millions de dollars si son université le licenciait de son contrat à long terme après une mesure disciplinaire. audiences en octobre.

« Il dit qu’elle a apprécié ça », a déclaré Travis, parlant des discussions sexuelles, que les deux parties reconnaissent. «Je pense qu’elle a aimé ça. Elle l’a dénoncé. Elle prétend qu’elle a paniqué et qu’elle n’a pas pu raccrocher. . . C’est une imposture totale.

Travis n’a pas mentionné que la victime présumée – Brenda Tracy – a déclaré avoir été violée collectivement par des athlètes alors qu’elle était à l’université et utilise cela comme base pour sa cause sur le campus. Et il a à peine mentionné qu’elle avait fait la leçon aux Spartiates et à d’autres athlètes sur les limites du comportement sexuel. Il a minimisé la masturbation de l’entraîneur.

Au lieu de cela, a déclaré Travis, Tracy a dénoncé Tucker parce que Tucker ne l’avait pas invitée à revenir sur son campus d’East Lansing pour une autre allocution rémunérée. Selon Travis, Tracy et Tucker ont eu 27 conversations téléphoniques différentes d’une durée moyenne de 30 minutes chacune.

Travis n’a cité aucune source pour cela. Il a déclaré que les allégations contre Tucker ne seront pas contestées par la plupart des journalistes et commentateurs des médias d’information parce qu’ils sont trop intimidés par les allégations d’abus sexuels sur des femmes de « Me Too ».

Bien qu’ils aient parlé de ce problème du Michigan la semaine dernière, l’émission Travis & Sexton (de midi à 15 heures) est diffusée à l’échelle nationale, tout comme la plupart des animateurs de 910AM. La station a changé de format il y a deux semaines après une brève aventure estivale avec des sports souscrits, qui ont remplacé les émissions de discussions noires et sur les questions « urbaines ».

Il en faudra beaucoup pour défier WJR, la hautaine « Voix haineuse des Grands Lacs », une fontaine de propagande passive-agressive où la principale question quotidienne semble être : « Est-ce que cette nouvelle bien pour le Parti républicain ou est-ce mauvais pour le Parti républicain ?

Mais le propriétaire Kevin Adell de WFDF a déclaré que WJR avait commis une erreur majeure en abandonnant les programmes syndiqués comme Dan Bongino et en les remplaçant par des animateurs locaux, au moins du matin au soir.

« C’est une excellente station », a déclaré Adell à propos de WJR. Mais il a également déclaré qu’il souhaitait que 910AM soit l’une des dix meilleures stations, comme l’était WJR. « Ils sont tombés », a déclaré Adell. «Maintenant, ils font partie du top 17. . . Ils ne sont pas vraiment conservateurs. Ils ont changé de format. Ils sont allés plutôt au milieu de la route.

En raison de ce changement de ton, a-t-il déclaré, 910AM comblera un vide avec des capteurs d’audience de droite éprouvés comme Glenn Beck (9h-12h), Sean Hannity (15h-18h) et Bill O’Reilly (9h-10h). pm).

Entre Hannity et O’Reilly vient Jesse Kelly (18h-21h), qui mélange rancune et paranoïa avec l’élan poli d’un homme qui entend des voix dans sa tête et parle en langues.

Il a déclaré que la femme « gouverneur du Nouveau-Mexique » – cherchant à interdire les armes à feu à Albuquerque – aurait « déclenché un lynchage » à l’époque des pères fondateurs. Il a déclaré que « les femmes blanches libérales sont les créatures les plus maléfiques de la planète ».

Il a également déclaré qu’emprisonner les émeutiers du 6 janvier était « une injustice dégoûtante ». Dans l’une de ses citations les plus célèbres, Kelly – un ancien Marine et vétéran de la guerre en Irak – a expliqué à Carlson sur Fox News Channel comment les soldats devraient penser.

« Nous avons besoin d’une armée composée d’hommes de type A qui veulent s’asseoir sur un trône de crânes chinois », a déclaré Kelly à Carlson.

La semaine dernière, Kelly a teasé une histoire aléatoire avec « Pourquoi y a-t-il des drag queens en Oklahoma ? » et a déclaré que les libéraux « inventent un tas de crimes raciaux qui n’existent pas vraiment en Amérique ». (Tous les hôtes à 9 h 10 semblent être des mâles blancs).

En revanche, l’hôte le plus extrême de WJR est le cracheur de feu syndiqué Mark Levin, qui continue de divaguer les soirs de semaine contre le président Franklin Roosevelt et le New Deal. Peut-être que WJR devrait simplement diffuser des enregistrements du père Charles Coughlin, le « prêtre de la radio » de la région métropolitaine de Détroit, dont l’ADN de radio haineuse perdure un siècle plus tard dans la « tour dorée du Fisher Building ».

Curieusement, 910AM ne propose qu’une seule émission locale en semaine, animée de 6h00 à 9h00 par Justin Barclay, plus récemment avec WOOD à Grand Rapids. Adell a déclaré que Barclay continuerait à diffuser depuis l’ouest du Michigan pour le moment et serait la seule émission « locale ».

Les éditions de l’émission matinale de la semaine dernière incluaient l’imitation par Barclay du Dr Anthony Fauci (« Je suis aussi étourdie qu’une écolière » à propos du nouveau vaccin COVID) ; un long extrait audio d’un discours de Tucker Carlson dans la banlieue de Détroit ; effets sonores et autres gadgets sonores « shock jock » ; et une longue interview avec le pasteur Ralph Rebandt, qui s’est présenté comme gouverneur du Michigan aux dernières élections républicaines et a déclaré qu’il lisait le New York Times et la Bible chaque jour pour voir qui gagne.

« Satan est trompeur et intelligent », a déclaré le prédicateur au public de 9 h 10.

Un invité régulier qui dépose également des reportages à l’émission Barclay est Henry Payne, journaliste automobile pour le Nouvelles de Détroit. Payne a évalué la transition vers l’abandon des voitures à essence et ses ramifications politiques.

« Le Parti démocrate et l’Environmental Protection Agency veulent transformer l’industrie automobile en un service public », a déclaré Payne. « Le Parti démocrate a été envahi par une secte religieuse. »

En parlant de sectes religieuses, l’animateur Barclay a orienté une conversation différente sur le financement de l’avortement dans une parodie au piano d’une publicité « Pure Michigan ». Il a attaqué la gouverneure Gretchen Whitmer (la « Reine Wolverine ») pour avoir soutenu le droit des femmes à choisir.

« Vous pouvez tuer votre bébé sur demande », a-t-il déclaré. « Venez au Michigan, où les lacs sont magnifiques et où vous pouvez tuer votre bébé à tout moment. Arrêtez-vous au bureau du Dr Death. Laissez flotter votre drapeau bizarre. Michigan pur.

D’autres pourraient partager le sarcasme du « Michigan pur » en disant que le slogan devrait inclure la suspension des entraîneurs de football dans les deux écoles du Big Ten, le déclin de la population, la timidité et la disparition des médias d’information, la baisse des résultats des examens des écoliers et une infrastructure dangereusement détériorée. Oh, et qu’en est-il de ces foutues routes ? Choisissez votre camp, choisissez votre station ; il y a beaucoup de choses à dire.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter