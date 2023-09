Lapointe : Il est temps de planifier le défilé ? Les Lions étourdissent les champions du Super Bowl, les Chiefs, 21-20 | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock Les fans des Lions de Détroit sont tout simplement construits différemment.

À la fin de la première mi-temps de la superbe victoire 21-20 des Lions contre les Chiefs, champions du Super Bowl, à Kansas City jeudi soir, NBC a diffusé une rediffusion du premier penalty du premier match de la Ligue nationale de football de la saison 2023.

La vidéo, avec son, montrait non pas l’infraction mais plutôt la réaction des parents d’Aidan Hutchinson, le passeur des Lions, qui a forcé la décision d’attente en faisant pression sur le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes.

« Bravo, Hutch! » a crié son père, Chris Hutchinson.

Ce fut l’un des nombreux moments exubérants de l’ouverture de la saison de la ligue. Le match était aussi bon que le battage médiatique d’avant-saison qui a fait que les fans des Lions parlent de remporter leur premier championnat de la Ligue nationale de football depuis 1957.

« Bravo, Lions ! » leur tanière rugit ce matin.

Après le match, le jeune Hutchinson a été interviewé par Channel 4. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose de différent chez les Lions actuels, il a répondu : « Je pense que oui. Une équipe normale ne bat pas les champions du Super Bowl. Nous avons quelque chose qui se prépare ici.

Certes, les Lions ont eu quelques répits – et en ont également forcé. L’un d’eux est survenu sur un touché du demi défensif de Détroit Brian Branch, qui a reculé sur une interception de 50 mètres pour un score après qu’une passe parfaite de Mahomes ait rebondi sur son receveur prévu.

Plus tôt, les Lions avaient organisé le premier touché du match avec un jeu audacieux, un faux botté de dégagement au quatrième essai depuis leur propre ligne de 17 verges qui a fonctionné pour un premier essai qui a préparé le premier touché du match.

Plus tard, même lorsqu’ils prenaient du retard, ils semblaient rester en équilibre. Cela a impressionné le commentateur de NBC, Cris Collinsworth, qui semblait sceptique au début.

Il a noté que Détroit a terminé 8-2 la saison dernière et que le quart-arrière de Détroit Jared Goff « n’a pas l’air ébranlé du tout » (pour changer ?). Mais il a demandé rhétoriquement aux Lions à la fin de la première mi-temps : « Êtes-vous prêt à affronter les grands et à en gagner un ?

À la fin du match, Collinsworth semblait convaincu.

« Vous devez être heureux pour cette équipe », a déclaré Collinsworth. « Il faut être heureux pour cette organisation. C’est un moment marquant pour eux.

Cela donne en quelque sorte envie de regarder leurs 16 prochains matchs de saison régulière. Avec NBC, l’ouverture de jeudi a été diffusée simultanément sur le système « Peacock » de NBC, un flux d’abonnés.

Mais qu’arriverait-il à la visibilité télévisée des Lions si l’équipe se qualifiait pour le premier tour des séries éliminatoires en tant que candidat wild card ?

L’un des jeux de ce tour serait diffusé exclusivement sur Peacock dans la majeure partie du pays. Chris McCloskey de NBC Sports a déclaré jeudi qu’il s’agissait de l’un des deux matchs de la NFL sur Peacock exclusifs.

L’autre est un match de saison régulière entre Buffalo et les Chargers de Los Angeles le 23 décembre.

Cependant, a ajouté McCloskey, le match éliminatoire exclusif de Peacock dans la NFL serait mis à la disposition (moyennant un prix) des diffuseurs traditionnels sur les marchés locaux des deux équipes impliquées.

Mais qu’en est-il du match des Lions à Green Bay le jeudi 28 septembre ? Les grilles télévisées le diffusent exclusivement sur Amazon Prime Video, un autre service de streaming. Vraisemblablement, la NFL autorisera une exception locale. Les messages adressés aux Lions jeudi n’ont pas été retournés.

Aucune disposition flexible de ce type ne s’appliquera toutefois au match à domicile de l’État du Michigan contre Washington samedi prochain (16 septembre) ou à Notre Dame accueillant Central Michigan le même jour.

Ces deux-là seront affichés uniquement sur Peacock. Ainsi, toute personne souhaitant regarder l’un ou l’autre match doit soit payer un supplément pour le flux Peacock, soit acheter un billet.

Et plus tard dans la saison ? Peacock n’a choisi que trois de ses jeux Big Ten exclusifs. Il en obtient neuf. Ainsi, les Wolverines et les Spartans pourraient à nouveau devenir semi-invisibles sur leur marché intérieur si Peacock décide de les choisir à nouveau plus tard dans la saison.

La télévision et le football sont des partenaires de danse de longue date qui se marchent parfois sur les pieds.

Certains fans se souviendront des années 1950, 1960 et du début des années 1970, lorsque les équipes de football universitaire étaient limitées à deux apparitions télévisées par saison et que les équipes de football professionnelles excluaient tous les matchs à domicile sur le marché local, même lorsque complets longtemps à l’avance.

Après cela, les choses se sont améliorées pour les téléspectateurs pendant plusieurs décennies. Le câble proposait plus de sports pour plus d’argent, tout comme les systèmes locaux comme « ON TV », « PASS » et « Fox Sports Detroit », désormais connus sous le nom de « Bally Sports Detroit ». Mais vous payiez un supplément pour des jeux qui n’étaient pas disponibles auparavant, donc c’était comme si c’était gagnant-gagnant.

Aujourd’hui, cependant, le nouveau mouvement dans le domaine de la télévision consiste à réduire ce qui est disponible « gratuitement » ou disponible sur le câble de base et à déplacer une partie de ce produit vers le streaming, un service payant qui vous oblige à payer un supplément pour certains jeux.

Cela se produit également avec le baseball et le hockey, quelques matchs chaque saison. Peut-être que cela s’avérera coûteux et coûteux. Si les téléspectateurs ne peuvent pas tomber par hasard sur un match en naviguant sur une chaîne, ils pourraient ne pas être incités à en regarder un autre ou à y assister en personne.

En tirant profit à court terme en divulguant des matchs aux streamers, le nouveau modèle commercial du sport télévisé pourrait se révéler à courte vue si les équipes, les écoles et les ligues grossissent en mangeant leurs propres semences de maïs.

En attendant, cependant, les Lions devraient améliorer leurs audiences sur toutes les plateformes, tant au niveau local que national. Des émissions comme celle-ci attireront certainement un public. Mahomes, le joueur le plus précieux en titre, a complété 21 des 39 passes pour 226 verges et a couru six fois pour 45.

Il a vécu plusieurs moments brillants. Le QB Goff des Lions a réalisé une fiche de 22 pour 35 pour 253 et un touché. Mais il a lancé quelques armes de poing et a fait bloquer trois passes au moins partiellement, un détail inquiétant.

« Nous n’avons probablement pas joué de notre mieux », a déclaré Goff lors de l’émission télévisée NBC. « Mais nous sommes faits pour ça. Nous le sommes vraiment. . . Nous arrivons à chaque match en espérant gagner.

