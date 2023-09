L’apnéiste record Andrea Zuccari disparaît mystérieusement lors d’une plongée en mer Rouge alors que des pièces de son équipement de plongée sont retrouvées

L’apnéiste record Andrea Zuccari est mort après avoir mystérieusement disparu alors qu’il explorait la mer Rouge.

L’homme de 48 ans, célèbre pour ses descentes audacieuses dans les profondeurs sans masque, a disparu le 28 août au large des côtes égyptiennes.

Andrea Zuccari, 48 ans, n’est pas revenu de son dernier plongeon

Le légendaire apnéiste effectuait des travaux de maintenance au large des côtes égyptiennes.

Les autorités ont découvert avec effroi une partie de son équipement de plongée après avoir lancé une recherche pour retrouver le plongeur légendaire.

Zuccari s’était lancé dans un voyage audacieux près de Charm el-Cheikh pour effectuer des travaux de maintenance sur une plateforme de plongée.

Le ressortissant italien, qui avait établi des records de plongée profonde sans masque, réparait des câbles de connexion, selon certaines informations.

Il utilisait une plaque dorsale et une aile ainsi qu’un scooter pour plonger jusqu’à 50 mètres sous la surface.

Les inquiétudes grandissent désormais quant au fait que Zuccari n’a jamais refait surface de sa mission de maintenance.

La découverte de son équipement de plongée a encore plus alarmé les autorités, mais aucun corps n’a été retrouvé.

Une vaste recherche pour retrouver Zuccari a été en cours au large de la station balnéaire populaire au cours des quatre derniers jours depuis sa disparition.

On dit qu’il connaissait bien la région puisqu’il a déménagé en Égypte à la fin de la vingtaine pour devenir instructeur de plongée.

Cet amateur de sensations fortes s’est ensuite tourné vers la plongée technique avant de se lancer dans l’apnée en 2006 et de commencer la compétition l’année suivante.

Il a fondé le Freediving World Apnea Center en 2012, offrant des installations de formation aux plongeurs de tous niveaux.

Des gens du monde entier affluaient sur le site pour s’y entraîner.

Deux ans plus tard, Zuccari établissait un record du monde avec son plongeon de 175 m sans masque.

La descente de 3 minutes et 13 secondes a établi un record italien et lui a valu le titre de deuxième apnéiste masculin le plus profond au monde.

Zuccari a déclaré aux médias : « Ce résultat vaut le double pour moi car il s’agit non seulement du record italien mais aussi de la plongée la plus profonde au monde jamais réalisée avec le masque. »

Il a battu son record personnel en 2017 après avoir chuté à 185 m sous la surface sans masque.

Zuccari a également établi une série de records No Limits pour son audace en plongée et avait l’intention de participer à la Coupe du monde d’apnée plus tard cette année.

Le plongeur avait déjà participé à l’événement du tournoi en août et avait partagé avec enthousiasme des messages promotionnels sur les réseaux sociaux.

Il a également donné des cours à travers le monde et devait s’envoler pour la Sardaigne, en Italie, dans deux semaines.

