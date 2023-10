À Soweto, Johannesburg, le folklore traditionnel décrit le large océan comme un endroit à craindre. Les humains n’ont pas à pénétrer dans ses profondeurs obscures et mystérieuses.

De tels récits culturels, associés aux nuances du passé de l’apartheid de l’Afrique du Sud et à l’héritage obsédant de la traite transatlantique des esclaves, ont laissé à Zandile Ndhlovu une aversion pour les eaux libres en grandissant. Dans son pays d’origine, seulement environ 15 pour cent de la population savaient nager et, historiquement, l’accès aux installations et aux cours de natation était largement réservé aux Blancs. Peu d’enfants noirs avaient accès aux piscines publiques. «Tout ce que nous savions en grandissant, c’est qu’il fallait rester à l’écart de tous les plans d’eau», se souvient Ndhlovu. “Cela change la culture de tout type de relation avec l’eau que vous auriez pu avoir.”

Mais lors d’un voyage au Cap-Oriental, à l’âge de 12 ans, Ndhlovu s’est retrouvée inexplicablement captivée par les vagues qui se brisaient sur le rivage. Leur rythme régulier et apaisant semblait lui faire signe.

Elle ne répondra pas à cet appel avant 16 ans, mais à l’âge de 28 ans, lors d’une excursion de plongée en apnée lors d’un voyage à Bali, Ndhlovu a ressenti la même attirance. Lorsqu’elle retint son souffle et plongea sous l’eau, elle fut accueillie dans un paysage marin grouillant de vie.

C’est à ce moment-là que Ndhlovu a réalisé que l’océan avait peut-être une histoire différente à raconter que celle enracinée en elle lorsqu’elle était enfant. Elle n’avait même pas plongé de trois mètres (environ 10 pieds) lorsqu’une pensée singulière lui vint à l’esprit : « Ça y est ».

Une nouvelle histoire

« Ceci » a fini par signifier beaucoup de choses pour Ndhlovu. Pas seulement un nouveau passe-temps – la plongée en apnée – mais aussi un nouveau sens du but et un nouveau récit sur la puissance de l’océan. Cette histoire ne parlait pas de peur mais du sentiment de liberté et d’épanouissement que l’on ressentait lorsqu’on était enveloppé par l’étreinte de l’océan.

“L’apnée, c’est plonger en soi, plonger dans ses peurs”, dit-elle. « Il ne s’agit pas de savoir où vous plongez ; c’est juste là où tu es tout de suite .»

Mais alors que Ndhlovu explorait sa nouvelle passion, elle ne pouvait s’empêcher de remarquer que peu de personnes lui ressemblaient sur les bateaux de plongée. Des combinaisons qui n’étaient pas adaptées au corps des femmes noires aux remarques qui la qualifiaient par inadvertance d’« autre », Ndhlovu est devenue frustrée par le manque de représentation dans le sport.

De telles observations ont incité Ndhlovu à agir. Elle souhaitait partager l’expérience révolutionnaire de la plongée en apnée avec d’autres Noirs, en commençant par la jeune génération de Sud-Africains. Non seulement elle est devenue la première instructrice d’apnée noire d’Afrique du Sud, mais elle a également fondé La Fondation Sirène Noire une organisation qui aide à démystifier l’océan – et à démocratiser l’accès à celui-ci – pour les enfants noirs.



Prendre le micro

En créant la Black Mermaid Foundation, Ndhlovu exploite la puissance de la technologie en tant que microphone mondial. Pour elle, la technologie n’est pas seulement un outil ; c’est un connecteur qui permet le partage et l’exploration d’histoires diverses.

Au cœur de ses activités quotidiennes se trouve le Dell XPS 13 Plus , un compagnon essentiel qui lui permet non seulement de créer du contenu et de dialoguer avec des partenaires potentiels, mais aussi de rêver sans frontières.

Depuis les profondeurs de l’océan, Ndhlovu capture des images et des vidéos évocatrices et les transfère instantanément sur son ordinateur portable. Cette imagerie lui permet d’éduquer et d’inspirer d’autres personnes qui, comme elle, auraient pu grandir en pensant à l’océan comme un lieu d’exclusion ou effrayant.

«C’est l’occasion de montrer [kids] à quoi s’attendre lorsque nous allons dans l’eau, mais surtout, avoir le sentiment qu’ils appartiennent à l’eau », dit-elle. “Tous ces moments ne sont pas tangibles si vous ne les avez jamais vus auparavant.”

Les caractéristiques et capacités de l'ordinateur portable, notamment une batterie longue durée, une portabilité et un écran net, permettent également à Ndhlovu d'emporter son travail avec elle lors de ses déplacements, que ce soit à un atelier communautaire ou à une expédition côtière.

Plonger plus profondément

Avec la croissance continue de sa fondation, Ndhlovu espère continuer à faire des vagues à plus d’un titre. Elle a des projets d’expansion ambitieux ; elle vise à développer la Black Mermaid Foundation au-delà des frontières et à nouer des partenariats avec des individus et des organisations partageant les mêmes idées et axés sur conservation des océans .

Mais l’objectif principal reste de donner du pouvoir aux générations futures. Ndhlovu souligne qu’il s’agit essentiellement de permettre aux enfants d’explorer et de commencer à élaborer de nouveaux récits sur l’océan. « Notre travail consiste à renforcer le plaidoyer des communautés confrontées à l’océan, en créant des opportunités non seulement pour rendre digne la vie des personnes vivant autour de ces océans, mais aussi pour éduquer d’une manière qui relie le défi du changement climatique, la santé de nos océans et la sécurité des terres que nous habitons actuellement », explique-t-elle.