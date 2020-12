WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La Nouvelle-Zélande a réussi cette année un tir de lune qui reste l’envie de la plupart des autres pays: elle a éliminé le coronavirus.

Mais l’objectif était autant motivé par la peur que par l’ambition, a révélé mercredi la Première ministre Jacinda Ardern dans une interview à l’Associated Press. Elle a déclaré que la cible était née d’une prise de conscience précoce que le système de santé du pays ne pouvait tout simplement pas faire face à une grave épidémie.

Et il y a eu beaucoup de bosses en cours de route. Lorsqu’une poignée de cas inexpliqués ont commencé à apparaître en août, Ardern s’est retrouvée à défendre les affirmations extrêmement exagérées du président Donald Trump, qui a déclaré aux foules lors de rassemblements qu’il y avait une résurgence massive et que «c’est fini pour la Nouvelle-Zélande. Tout est parti.

«Le mot était-il en colère?» Ardern a déclaré, réfléchissant aux commentaires de Trump. Elle a dit que si les nouveaux cas étaient profondément préoccupants, « être décrit de cette manière était une fausse représentation de la position de la Nouvelle-Zélande. »

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La réponse de la Nouvelle-Zélande au virus a été parmi les plus fructueuses, ainsi que les mesures prises par la Chine, Taïwan et la Thaïlande au début de la pandémie. Le pays de 5 millions d’habitants n’a compté que 25 morts et a réussi à enrayer la propagation du COVID-19, permettant aux gens de retourner sur les lieux de travail, les écoles et les stades sportifs bondés sans restrictions.

Lorsque le virus a commencé à frapper l’Europe au début de l’année, a déclaré Ardern, les deux seules options envisagées par les pays étaient l’immunité du troupeau ou l’aplatissement de la courbe. Elle a opté pour ce dernier.

«À l’origine, c’est là que nous avons commencé, car il n’y avait tout simplement pas vraiment d’avis que l’élimination était possible», a-t-elle déclaré.

Mais sa façon de penser a rapidement changé.

«Je me souviens que mon conseiller scientifique en chef m’apportait un graphique qui me montrait à quoi ressemblerait l’aplatissement de la courbe pour la Nouvelle-Zélande. Et où se trouvaient nos capacités hospitalières et sanitaires. Et la courbe n’était pas sous cette ligne. Nous savions donc que l’aplatissement de la courbe ne nous suffisait pas.

Ardern a déclaré qu’elle ne craignait pas que l’élimination soit impossible, car même si la Nouvelle-Zélande n’y était pas parvenue, l’approche aurait quand même sauvé des vies.

«L’alternative est de se fixer un objectif moindre, puis de toujours avoir des ratés», a-t-elle déclaré.

La fermeture des frontières et un verrouillage strict en mars ont éliminé la maladie, et la Nouvelle-Zélande a passé 102 jours sans qu’aucune communauté ne se propage. Mais ensuite est venue l’épidémie d’août à Auckland, qui reste inexpliquée mais probablement originaire de l’étranger.

«Nous pensions que nous vivions le pire. Et c’était donc un vrai coup psychologique pour les gens. Et je l’ai ressenti aussi. C’était donc très, très difficile », a déclaré Ardern.

Elle a dit qu’ils avaient modélisé différents scénarios d’épidémie, mais celui qui s’est produit « était à peu près le pire que vous puissiez imaginer. »

C’est parce que l’épidémie s’est propagée à plusieurs groupes dans des zones densément peuplées, a-t-elle déclaré, et certains qui l’ont attrapée ont assisté à de grands rassemblements religieux. Mais après un deuxième verrouillage à Auckland, la Nouvelle-Zélande a de nouveau éradiqué la maladie.

Ardern a déclaré qu’elle se sentait confiante quant à ses réponses malgré le fait qu’elle ressentait parfois une touche de syndrome de l’imposteur dans son rôle de leader.

«Vous devez juste continuer. Il y a un travail à faire », dit-elle. «Tout doute que j’ai de moi-même, en tant qu’être humain, ne signifie pas que cela se traduit toujours par un doute sur ce qui doit être fait.»

Deux mois après la deuxième épidémie, Ardern a fait face à une campagne électorale. Elle a remporté un deuxième mandat dans un glissement de terrain, son parti travailliste libéral ayant remporté la majorité de tous les votes, ce qui s’est produit pour la dernière fois dans le système multipartite néo-zélandais en 1951.

Après avoir vu le président élu Joe Biden remporter les élections américaines peu de temps après, Ardern a déclaré qu’elle espérait améliorer les relations entre les deux nations.

Elle a dit que son travail consiste à établir de bonnes relations avec chaque leader.

«Mais il ne fait aucun doute que lorsque certaines de vos idées et valeurs sont similaires, c’est un travail plus facile à faire», dit-elle. «Et c’est donc la base, je pense, sur laquelle nous allons construire la relation avec le nouveau président.

Ardern a déclaré qu’elle n’avait pas peur de prendre parfois position contre une Chine plus agressive malgré la dépendance de la Nouvelle-Zélande à Pékin en tant que principal partenaire commercial.

«Mon opinion personnelle est que nous sommes à un point où nous pouvons soulever des problèmes», a déclaré Ardern. «Nous sommes assez prévisibles dans le fait que nous le faisons. Et je pense que c’est une partie importante de notre politique étrangère indépendante.

Pour que le monde commence à revenir à la normale, a déclaré Ardern, il faut un travail complet pour s’assurer que tout le monde puisse se faire vacciner contre le COVID-19 et mettre en place un processus de certification des vaccins qui permettrait aux gens de voyager.

Elle craint que l’impact économique du virus ne fasse augmenter la disparité des richesses et que les Néo-Zélandais aient défié les prévisions antérieures en envoyant les prix des logements à de nouveaux sommets sans précédent.

Elle a dit qu’il y a une psychologie derrière l’obsession financière de la Nouvelle-Zélande pour le logement qui doit être examinée, sinon «nous ne trouverons pas comment réinstaller les gens dans d’autres parties de l’économie.

Ardern a déclaré qu’elle prévoyait de prendre du temps pendant l’été dans l’hémisphère sud pour passer avec son fiancé, Clarke Gayford, et leur fille de 2 ans, Neve.

«Je ne fais rien», dit-elle en riant. «Je serai au bord de la mer, cependant. Ça va être génial. »