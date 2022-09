Lapid et Erdogan font la première rencontre de haut niveau entre Israël et la Turquie depuis des années

Le bureau de Lapid a déclaré que la réunion de mardi à New York était la première rencontre en face à face entre les dirigeants des deux pays depuis 2008 et qu’ils avaient discuté de “la coopération économique et énergétique”.

Il y a un mois, Israël et la Turquie ont annoncé le rétablissement complet des relations diplomatiques et l’échange d’ambassadeurs, un développement que Lapid a décrit comme “un atout important pour la stabilité régionale et une nouvelle économique très importante pour les citoyens d’Israël”.

La Turquie, premier pays musulman à reconnaître Israël en tant qu’État et, avant 2008, l’un de ses alliés les plus puissants dans la région, a, au cours de la dernière décennie et demie, intensément défié Israël sur son traitement des Palestiniens. Erdogan a fait à plusieurs reprises des parallèles entre son propre parti islamiste démocratiquement élu et le Hamas, qui dirige la bande de Gaza bloquée, appel c’est “un mouvement de résistance qui défend la patrie palestinienne contre une puissance occupante”.