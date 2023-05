L’apiculture urbaine, une menace pour les abeilles sauvages : étude montréalaise

Abeille ou pas abeille – telle est la question que se posent de nombreux apiculteurs urbains à la suite de nouvelles recherches suggérant que leurs ruches pourraient nuire à la diversité des abeilles sauvages.

Jode Roberts s’est lancé dans l’apiculture il y a environ deux décennies et exploite des ruches d’abeilles sur son toit à Toronto depuis quelques années.

Mais ce printemps, il ne sera pas apicole.

« J’abandonne les ruches sur mon toit », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. « L’apiculture n’est pas mauvaise, mais il a été démontré qu’elle est mauvaise pour les abeilles aux niveaux que l’on trouve à Montréal et dans de nombreux quartiers urbains.

« En ce moment, nous devons faire le point, voir où se trouvent les ruches et gérer l’apiculture d’une manière qui n’affecte pas négativement les abeilles sauvages. »

Sa décision est en partie due à une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université Concordia qui ont découvert qu’à mesure que les ruches d’abeilles gérées par des apiculteurs urbains explosaient en popularité, le nombre d’espèces d’abeilles sauvages différentes dans la région de Montréal diminuait au cours de la même période.

Dans l’étude, publiée plus tôt cette année dans la revue à comité de lecture PeerJ Life and Environment, les chercheurs expliquent comment le nombre de ruches à miel dans la région de Montréal est passé de moins de 250 en 2013 à près de 3 000 en 2020.

C’est une augmentation de 1 200 % en moins d’une décennie.

Les chercheurs pensent que le nombre croissant de ruches liées à l’apiculture urbaine entraîne l’étouffement de certaines abeilles sauvages de leurs territoires en raison d’une concurrence excessive pour les fleurs et les plantes, ainsi que d’une transmission accrue d’agents pathogènes.

« Quand j’ai commencé l’apiculture il y a 20 ans, ce n’était pas une chose populaire », a déclaré Roberts, qui est également responsable du programme Rewilding Communities de la Fondation David Suzuki. « C’était une curiosité à évoquer lors de dîners. Alors qu’au cours de la dernière décennie, en particulier, il y a eu cette augmentation spectaculaire de l’intérêt pour l’élevage des abeilles. Et maintenant, nous arrivons au point où nous pouvons désormais documenter l’impact sur le reste des abeilles sauvages.

Les chercheurs ont recueilli des données sur 15 sites à travers l’île de Montréal, y compris des espaces verts urbains connus pour attirer les pollinisateurs, tels que des jardins communautaires, des cimetières et deux grands parcs naturels. Ils ont mesuré le nombre d’abeilles en piégeant certaines et en notant visuellement les autres, et ont évalué combien de pollinisateurs les différentes plantes de chaque région pourraient servir avant que d’autres pollinisateurs n’aient à chercher ailleurs.

Ils ont trouvé 3 926 abeilles sauvages appartenant à 120 espèces, une diminution de la diversité des abeilles sauvages par rapport aux 163 espèces d’abeilles sauvages trouvées à Montréal en 2013.

« Nous avons constaté que les sites avec la plus forte augmentation des populations d’abeilles à travers les sites et les années avaient également le moins d’espèces d’abeilles sauvages », a déclaré Gail MacInnis, ancienne chercheuse postdoctorale à Concordia et auteur principal de l’étude, dans un communiqué de presse d’avril.

Même une ruche d’abeilles supplémentaires introduit des milliers d’abeilles dans un environnement.

« Une ruche d’abeilles, au cours de l’été, peut contenir jusqu’à 40 ou 50 000 abeilles », a déclaré Roberts. « La meilleure analogie que j’ai est quand une ruche d’abeilles va dans la cour de votre voisin ou sur un toit à proximité, c’est comme un Skydome rempli d’abeilles. Et maintenant, nous savons qu’elles sont directement en concurrence (avec) et surpassent de nombreuses abeilles sauvages.

EST-CE SAUVER LES ABEILLES, OU SAUVER CETTE ABEILLE ?

C’est un cri de conservation courant : sauvez les abeilles. Mais ce mouvement s’est presque entièrement concentré sur un type d’abeille, celui-là même qui est au centre du mouvement de l’apiculture urbaine.

Les apiculteurs urbains construisent et entretiennent la santé des ruches en milieu urbain, la grande majorité des apiculteurs exploitant des ruches pour l’abeille européenne, également connue sous le nom d’abeille occidentale.

Son nom scientifique est Apis mellifera L., et c’est de loin l’espèce d’abeille la plus répandue dans le monde, responsable des friandises sucrées que nous pouvons acheter sur les marchés fermiers et les épiceries. Alors que leur aire de répartition naturelle est limitée à l’Europe, à l’Asie occidentale et à l’Afrique, l’activité humaine a amené l’abeille occidentale aux quatre coins du globe.

Dans le processus, les abeilles indigènes du Canada pourraient en tirer une mauvaise affaire, selon les recherches.

« Les abeilles ont reçu beaucoup d’attention », a déclaré Roberts, ajoutant que cela s’explique en partie par le fait que les apiculteurs humains sont plus susceptibles de remarquer le déclin des populations d’abeilles et de tirer la sonnette d’alarme. « Il y a ce vaste écosystème d’abeilles sauvages dont les gens ne connaissent pas vraiment l’existence. »

Par exemple, Toronto a en fait une abeille officielle – mais comme elle a une tête et un corps vert vif, la plupart des gens ne la reconnaîtraient pas comme une abeille à première vue.

De nombreuses espèces d’abeilles sauvages sont beaucoup plus petites que les abeilles occidentales et ont des zones d’alimentation plus petites, ce qui les rend plus difficiles à rebondir si leur territoire est perdu au profit d’une abeille plus grosse.

« Si vous plantez quelques skydomes pleins d’abeilles à portée de ces minuscules petites abeilles sauvages, il y aura de longues files d’attente au buffet floral pour ces abeilles sauvages », a déclaré Roberts, ajoutant que si les abeilles ont des gardiens humains pour fournir un nouveau reine si la colonie s’éteint, les abeilles sauvages n’ont pas la même option.

Bien qu’il soit difficile de déterminer l’effet d’entraînement exact de la disparition d’une espèce d’abeille, a déclaré Roberts, certaines plantes ont besoin de pollinisateurs spécifiques.

« Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer si vous supprimez une ou 100 espèces d’abeilles d’une zone urbaine », a-t-il déclaré, notant qu’il n’est pas un scientifique. « Mais nous savons qu’il existe des relations spécifiques aux abeilles et aux plantes qui sont importantes et que les abeilles ne peuvent pas remplacer. »

Par exemple, le bon type d’abeille pour polliniser les tomates est un bourdon, en raison de sa capacité à bourdonner suffisamment fort pour déloger le pollen, ce que l’abeille ne peut pas faire.

« Lorsque vous supprimez un morceau du Web ou du puzzle, il y a des conséquences inattendues », a déclaré Roberts.

Dans la seule région de Montréal, il y a plus de 150 espèces d’abeilles sauvages qui servent de pollinisateurs depuis des milliers d’années pour aider à faire prospérer les plantes locales.

La majorité du déclin de la diversité des abeilles sauvages est causée par des facteurs plus importants, ont reconnu les chercheurs, tels que l’utilisation de pesticides et le développement des terres humaines comme l’urbanisation croissante. Mais dans les villes, il y a des zones où les abeilles sauvages prospèrent grâce aux règlements sans pesticides et aux projets délibérés de biodiversité dans les jardins urbains, et la plus grande menace à laquelle ces abeilles sont actuellement confrontées semble être le désir humain de faire du miel dans nos arrière-cours.

FAUT-IL DIRE « BUZZ OFF » À L’APICULTURE ?

Les chercheurs ont souligné que l’apiculture urbaine elle-même n’est pas entièrement négative et qu’il s’agit d’équilibrer le nombre de ruches pour que les choses restent durables.

Ils recommandent une densité de précaution d’environ trois ruches par kilomètre carré dans les centres urbains, ce qui signifierait que la densité de ruches à Montréal est actuellement deux fois plus élevée qu’elle devrait l’être.

« L’apiculture fournit un produit agricole précieux pour les gens sous la forme de miel. Mon inquiétude est que l’apiculture urbaine est souvent présentée à tort comme une solution à la perte de biodiversité », a déclaré Carly Ziter, professeure adjointe au Département de biologie de Concordia et co-auteur de l’étude, dans le communiqué. « Tout comme nous ne préconiserions pas de garder des poulets de basse-cour pour sauver les oiseaux, nous ne devrions pas nous tourner vers l’apiculture pour sauver les abeilles. Il est important que nos actions correspondent à nos objectifs ou à nos motivations.

Roberts abandonne peut-être l’apiculture dans l’espoir d’encourager d’autres apiculteurs urbains à réfléchir attentivement à la menace qui pèse sur les abeilles sauvages, mais il comprend que c’est « amusant et génial », ajoutant que l’élevage des abeilles a beaucoup apporté à sa vie.

« Les abeilles sont de petites créatures géniales et font des choses incroyables, c’est juste ahurissant », a-t-il dit, ajoutant qu’il a vu de plus en plus de voisins se lancer dans l’apiculture, souvent dans le but bien intentionné d’aider les populations d’abeilles.

« Nous devons juste prendre du recul à ce stade, ne pas vilipender les apiculteurs urbains, mais nous n’avons certainement pas besoin de plus d’apiculteurs urbains. »

COMMENT ENCOURAGER LES POPULATIONS D’ABEILLES SAUVAGES

Si vous voulez aider les abeilles sauvages à prospérer, une étape importante consiste à dire au revoir à la pelouse bien entretenue – ou au moins à créer un espace où poussent des fleurs sauvages naturelles et où la tondeuse à gazon ne tourne pas constamment.

La plupart des espèces d’abeilles sauvages nichent dans le sol ou dans des cavités telles que des tiges, des troncs d’arbres ou du bois pourri.

« Il est facile d’être un apiculteur sauvage si vous laissez simplement plus de nature à sa place dans votre jardin ou votre quartier », a déclaré Roberts.

« Nous pouvons tous être des apiculteurs sauvages, nous gardons simplement plus de fleurs sauvages, d’arbustes et d’arbres indigènes en fleurs au fil des saisons. »