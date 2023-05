L’apiculture ramène le couple Creston à ses racines

Si Amanda Goodman Lee ne s’était pas portée volontaire pour tenir un groupe de cafards sifflants à Science World Vancouver, elle n’aurait peut-être jamais découvert sa passion pour l’apiculture.

Elle et une équipe ont été chargées de ramasser les insectes massifs et de les placer dans un bécher à l’exposition «Science de la peur» du musée. À l’époque, Amanda était dans la publicité et Science World était son client.

Quand Amanda a fini, elle se sentait suffisamment en confiance pour s’essayer au deuxième défi, qui consistait à interagir avec les abeilles. Elle s’est assise sur un tabouret dans une cabine d’observation pendant que des abeilles étaient versées sur un morceau de planche à poils qu’elle tenait. Les abeilles grimpaient autour de son visage et de son cou, mais à sa grande surprise, elle n’était pas aussi effrayée qu’elle le pensait.

« J’étais très calme et je me sentais très détendue », a-t-elle rappelé à HARVEST lors d’un entretien téléphonique depuis son domicile dans la vallée de Creston.

« J’ai eu l’impression que ma tension artérielle avait baissé et l’apiculteur qui faisait la démonstration avec moi m’a dit : ‘Tu es tellement calme. Vous seriez un excellent apiculteur.

Elle est rentrée chez elle et a dit à son mari, Jeff Lee, qu’il se trouvait qu’il avait quelques livres sur l’apiculture chez lui. Peut-être une activité de retraite?

« Nous avons décidé, pourquoi attendre ? Et nous avons suivi un cours.

En 2012, le couple a fondé sa propre entreprise commerciale de production de miel, Honey Bee Zen Apiaries Ltd., et partage son temps entre cette entreprise et leurs emplois existants. Cinq ans plus tard, ils ont décidé de poursuivre l’apiculture à plein temps. Ils ont acheté Swan Valley Honey à Creston, une entreprise de longue date avec plus de 50 ans d’histoire et deux propriétaires précédents.

La métropole côtière animée de Vancouver est désormais un lointain souvenir pour le couple. Ils ont découvert que la vie est paisible à la campagne, avec ses collines vallonnées, ses forêts de conifères fraîches et sa faune abondante.

« Amanda et moi, nous avions des emplois incroyablement stressants. Nous étions au sommet de notre art dans le monde des médias », a déclaré Jeff. « …Ce que j’ai découvert après avoir commencé à me lancer dans l’apiculture, c’est que cela a changé mes attitudes à l’égard de la vie en général. J’ai tendance à être beaucoup plus en phase avec ce qui se passe autour de moi, beaucoup plus sensible aux choses qui se passent autour de moi… Nous avons retrouvé nos vies… Nous sommes revenus à nos racines.

Un esprit « ruche » de collègues propriétaires d’entreprise

Amanda a bénéficié d’un solide réseau de femmes propriétaires d’entreprises et entrepreneures. Au sein de son industrie, elle a trouvé l’inspiration, le mentorat et le courage. Si elle a des questions sur les finances, le personnel ou le budget, elle a toujours quelqu’un vers qui se tourner.

« Il y a beaucoup de camaraderie entre les femmes entrepreneures. Je trouve que dans le milieu apicole, j’ai beaucoup d’amis. Nous sommes là pour nous entraider avec nos connaissances et notre soutien.

Les abeilles d’Amanda et de Jeff deviennent actives en mars, après avoir hiverné dans un état semi-dormant dans leurs ruches. Le couple surveille de près les abeilles pendant cette période pour s’assurer qu’elles ont suffisamment de nourriture et que les ruches sont en bon état.

En mai, ils déplacent les abeilles des vergers de cerisiers et de pommiers vers une cour de miel pour lancer le processus de pollinisation.

Le miel est récolté pendant les mois les plus chauds, jusqu’à la mi-août, lorsque le couple commence à préparer les abeilles pour l’hiver. Les abeilles restent dans la miellerie jusqu’en octobre.

Le couple commercialise du miel liquide et du miel et transforme le produit brut en bougies de cire d’abeille, en baumes à lèvres, en pommades et en cirage pour meubles.

Swan Valley Honey est actuellement le plus grand producteur de miel pur et naturel local dans les Kootenays, et il approvisionne environ 35 magasins avec ses produits. Entre 400 et 600 colonies d’abeilles hivernent dans l’entreprise.

« Il s’agit d’une entreprise agricole dans le sens où vous devez travailler avec la nature et vous devez travailler avec les abeilles et vous ne pouvez pas pousser les choses très vite », a expliqué Jeff.

Malgré la richesse de leur mode de vie, l’apiculture n’a pas été sans défis, a-t-il ajouté.

« C’est devenu très compliqué à cause de la façon dont nous, en tant que société, avons traité la nature et la façon dont nous avons traité les abeilles. »

Les défis de l’apiculture moderne

En tant que vice-président de la BC Honey Producers’ Association, l’un des problèmes dont Jeff parle fréquemment est le rôle que la mondialisation a joué dans la propagation des maladies parmi les populations d’abeilles en Colombie-Britannique.

« Nous sommes constamment aux prises avec des problèmes de maintien en vie de nos abeilles. Comment s’assurer que les abeilles sont en bonne santé. Nous avons des ravageurs qui sont universels dans le monde maintenant et cela cause d’énormes problèmes aux apiculteurs et, par conséquent, aux agriculteurs qui dépendent des abeilles. »

Varroa, un parasite qui est passé de l’abeille asiatique à l’abeille européenne cultivée localement, pose un problème particulier. Le parasite se fixe sur les abeilles, se nourrit de ses cellules graisseuses et transmet des virus mortels. Les abeilles mellifères européennes n’y résistent pas.

« Si la [parasite] les niveaux sont trop élevés, alors nous avons de longs dommages dans les ruches et donc quand nous revenons dans nos ruches au printemps pour les ouvrir, elles sont mortes », a expliqué Jeff.

Jeff a déclaré que les périodes prolongées de temps doux d’automne ont accéléré la croissance du varroa ces dernières années, un problème pour les apiculteurs, qui doivent maintenir les niveaux de varroa en dessous de 1% pour que les colonies survivent. Les apiculteurs utilisent divers composés organiques pour contrôler les populations d’acariens dans les ruches, comme l’acide formique (présent dans les mandibules des fourmis) et l’acide oxalique (présent dans la rhubarbe). Pourtant, il n’existe aucun médicament pour traiter les virus transportés par les acariens.

Les acariens contribuent souvent à des pertes importantes pour les colonies d’abeilles, un problème que Jeff a personnellement connu.

« Nos pertes cette année sont plus élevées que je ne le souhaiterais. Ils tournent probablement autour de la moyenne provinciale, peut-être un peu plus que la moyenne provinciale des dernières années.

Il a ajouté que si le taux provincial moyen de mortalité des abeilles se situe actuellement autour de 32 %, certains apiculteurs ont subi des pertes allant jusqu’à 80 %.

Jeff a expliqué que la raison pour laquelle d’autres fermes ont subi des pertes plus élevées qu’eux, c’est parce que le dernier lot de varroas a développé une résistance à un insecticide populaire appelé Amitraz. Jeff avait utilisé de l’acide oxalique à la place, sauvant bon nombre de leurs abeilles de la mort.

Alors que les ravageurs représentent un problème important pour les apiculteurs, l’industrie est en pleine croissance. De jeunes agriculteurs, en particulier des femmes, se lancent dans le métier.

« Je trouve ces jeunes femmes qui interviennent et font cela très inspirantes », a déclaré Amanda. « Même si je suis plus âgée, le mentorat vient de tous les âges. Il y a beaucoup de courage à se lancer seul et à démarrer sa propre entreprise.

Amanda a appris il y a plus de dix ans que l’inspiration alimente la croissance et peut venir des endroits les plus insolites. Ramasser des insectes à l’exposition Science of Fear a changé sa vie.

« On pourrait dire que le sifflement des cafards m’a amené à l’apiculture. »

Pour trouver les apiculteurs, visitez honeybeezen.com.

On voit une abeille récolter le pollen d’un pissenlit (photo Jeff Lee)

On voit une abeille mettre du pollen dans un cadre (photo Jeff Lee).

Amanda surveille de près les abeilles au printemps pour s’assurer qu’elles ont suffisamment de nourriture et que les ruches sont en bon état (photo Jeff Lee)