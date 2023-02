L’API Twitter passe derrière le Paywall

Twitter ajoute des frais à un autre service auparavant gratuit la semaine prochaine : son interface de programmation d’application (API). Cela permet aux gens de “trouver et récupérer, interagir avec ou créer” des tweets, des utilisateurs, des espaces, des messages directs et plus encore, selon Twitter.

« À partir du 9 février, nous ne prendrons plus en charge l’accès gratuit à l’API Twitter, à la fois v2 et v1.1. Un niveau de base payant sera disponible à la place », le compte Twitter Dev tweeté plus tôt dans la journée. Twitter n’a pas précisé combien coûterait l’accès.

À partir du 9 février, nous ne prendrons plus en charge l’accès gratuit à l’API Twitter, à la fois v2 et v1.1. Un niveau de base payant sera disponible à la place 🧵 – Dev Twitter (@TwitterDev) 2 février 2023

L’API Twitter est utilisée par les développeurs qui créent des outils tiers sur la plateforme et les chercheurs qui analysent les données dans leur travail. La fin de ce service gratuit avec un préavis d’une semaine seulement fait que les gens pensent que les bots Twitter préférés s’arrêteront lorsque la charge sera mise en œuvre.

Le changement de l’API Twitter tuera efficacement “toutes les choses amusantes et utiles jamais construites avec elle : bots, jeux, mashups, visualisations, projets de recherche, autoposters, autoblockers, deleters, et bien plus encore”, Andy Baio, ancien chef technique officier de Kickstarter, affecté à Mastadon.

“Les données Twitter font partie des ensembles de données les plus puissants au monde. Nous nous engageons à permettre un accès rapide et complet afin que vous puissiez continuer à construire avec nous”, a tweeté le compte Twitter Dev.

Ce n’est pas le premier service que Twitter monétise depuis Elon Musk a repris l’entreprise en octobre 2022. Twitter a introduit un Modèle d’abonnement de 8 $ par mois pour la vérification Twitter fin 2022.

