Laphonza Butler prête serment au siège de Feinstein au Sénat

WASHINGTON — Laphonza Butler devrait prêter serment au Sénat mardi pour occuper le siège de feu la sénatrice Dianne Feinstein, démocrate de Californie, décédée la semaine dernière à l’âge de 90 ans.

Elle prêtera serment devant la vice-présidente Kamala Harris, alliée et conseillère de longue date.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a rapidement choisi dimanche Butler, qui était le président de la liste EMILY. Elle est la troisième femme noire à siéger au Sénat, ainsi que la première personne ouvertement LGBTQ à représenter la Californie à la chambre.

Elle sera également la troisième femme noire à occuper le poste de sénatrice, derrière Harris et la sénatrice Carol Moseley Braun, D-Ill., dans les années 1990.

Butler dirigeait EMILY’s List, un groupe axé sur l’élection de femmes démocrates qui soutiennent le droit à l’avortement, depuis 2021, date à laquelle elle est devenue la première femme noire à diriger l’organisation.

« Je suis honoré d’accepter la nomination du gouverneur Newsom au poste de sénateur américain pour un État que j’ai longtemps appelé chez moi », a déclaré Butler dans un communiqué lundi. « Je suis touché par la confiance du gouverneur. Le leadership et l’héritage de la sénatrice Dianne Feinstein sont incommensurables. Je ferai de mon mieux pour lui rendre hommage en consacrant mon temps et mon énergie au service du peuple californien et du peuple de cette grande nation. »

Butler réside dans le Maryland, mais un porte-parole, Matthew Wing, a déclaré lundi à NBC News qu’elle s’était réinscrite pour voter en Californie.

Avec son investiture, les démocrates disposent à nouveau d’une majorité de 51 voix contre 49 ; cela les met en mesure d’occuper le siège de Feinstein au sein de la commission judiciaire du Sénat, qui est actuellement dans l’impasse.

Feinstein avait déclaré qu’elle ne se présenterait pas aux élections en 2024, et les principaux prétendants à la course sont les représentants démocrates Adam Schiff, Katie Porter et Barbara Lee.

Avant la mort de Feinstein, Newsom avait déclaré à NBC News qu’il prévoyait de procéder à une nomination « intérimaire » s’il avait besoin de pourvoir son siège, car il ne voulait pas faire pencher la balance en faveur des candidats actuels.

Il a toutefois précisé qu’aucune restriction n’était imposée à la nomination de Butler et qu’elle était libre de se présenter au Sénat si elle le souhaitait. Butler remplira le reste du mandat de Feinstein, qui se termine début 2025. Elle n’a pas encore indiqué si elle envisageait de se présenter au Sénat.

Butler servira aux côtés du sénateur démocrate Alex Padilla au Sénat, représentant la Californie.