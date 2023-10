La sénatrice démocrate Laphonza Butler de Californie ne briguera pas d’élections pour un mandat complet au Sénat en 2024, selon une déclaration qu’elle a publiée sur Twitter, désormais connue sous le nom de X.

Butler a été nommé par le gouverneur démocrate Gavin Newsom de Californie le 1er octobre pour combler le poste laissé vacant par le décès de la sénatrice démocrate de longue date Dianne Feinstein de Californie, dont le mandat aurait expiré en 2024. La décision de Butler de ne pas briguer une élection complète son mandat en tant que titulaire empêche sa nomination d’affecter les sondages parmi les candidats actuellement en course, qui comprennent respectivement les représentants démocrates Adam Schiff du 30e district de Californie, Katie Porter du 47e district et Barbara Lee du 12e district. (EN RELATION : La liste d’EMILY supprime la ligne dans le choix du siège du Sénat de Newsom indiquant qu’elle vit dans le Maryland)

« J’ai passé les 16 derniers jours à rechercher ma clarté : quel genre de vie je veux avoir, quel genre de service je veux offrir et quel genre de voix je veux faire valoir. Après avoir réfléchi à ces questions, j’ai décidé de ne pas me présenter au Sénat lors des prochaines élections. Savoir que vous pouvez gagner une campagne ne signifie pas toujours que vous devez lancer une campagne », a écrit Butler dans son article déclaration.

Après avoir examiné ces questions, j’ai décidé de ne pas briguer un mandat complet au Sénat américain. Savoir que vous pouvez gagner une campagne ne signifie pas toujours que vous devez lancer une campagne. Je sais que cela surprendra beaucoup de gens, car traditionnellement, nous ne voyons pas ceux qui ont le pouvoir le laisser partir. – Majordome Laphonza (@LaphonzaB) 19 octobre 2023

La nomination par Newsom de Butler, qui n’occupait pas de fonction élective à l’époque et était présidente d’EMILY’s List, un groupe de gauche qui cherche à aider davantage de femmes démocrates à accéder à des fonctions publiques, a été une surprise pour de nombreux commentateurs politiques. Elle a été largement considérée comme une concurrent pour le poste de gouverneur de Californie lors des élections de 2026, lorsque Newsom sera constitutionnellement inéligible pour un troisième mandat, un poste pour lequel le lieutenant-gouverneur démocrate Eleni Kounalakis de Californie est déjà candidat.

La sélection de Butler était conforme à l’engagement de Newsom de nommer une femme noire au siège, bien qu’il soit revenu sur un autre engagement selon lequel la personne nommée devrait s’engager à ne pas briguer un mandat complet, pour lequel il a été critiqué par Lee, une femme noire qui cherche le siège. La décision de Butler de ne pas se présenter aux élections semble être une décision de sa propre volonté.

Dans le sondage actuel pour la course au Sénat de l’État, Schiff conduit Porter et Lee, ainsi que surclasse eux dans la collecte de fonds.

Les campagnes de Schiff, Porter et Lee n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

