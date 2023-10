Laphonza Butler vit un tourbillon ces dernières semaines.

Du jour au lendemain, elle est passée du statut de stratège de campagne et d’opératrice en coulisses – inconnue de la plupart, sauf des initiés politiques – à celle de sénatrice américaine représentant près de 40 millions d’habitants de l’État le plus important de l’Union.

Même Butler a été surpris que le gouverneur Gavin Newsom l’ait engagée pour remplacer feu la sénatrice Dianne Feinstein. C’était comme si on arrachait une scénographe des coulisses et qu’on la plaçait, sans presque aucun préavis, directement au centre de la scène.

Depuis lors – alors que Butler apprenait quels escaliers du Capitole menaient où, voyageait à travers le pays pour rencontrer diverses circonscriptions et développait un cas de COVID-19 – une question primordiale la suivait : se présenterait-elle pour un mandat complet en 2024 ?

Jeudi, elle a donné sa réponse : Non.

C’était la bonne décision et une décision politiquement judicieuse.

En renonçant à une campagne qui aurait été difficile à remporter, Butler se place en bonne position pour une future campagne si elle choisit de se présenter aux élections. Cela permet également à la toute nouvelle sénatrice de l’État de se consacrer à plein temps à ses fonctions au Congrès.

C’est exactement ce que Butler devrait faire.

La décision, annoncée brusquement, a été précipitée par un certain nombre d’échéances imminentes, parmi lesquelles les délais pour se battre pour l’approbation du Parti démocrate de l’État et pour être inclus comme candidat dans le guide d’information envoyé par courrier à chaque électeur californien.

Mais la date la plus importante à laquelle Butler était confronté était le 5 mars, lorsque l’État tiendra ses deux primaires de la « jungle ». (Les deux candidats recevant le plus de voix passeront au second tour en novembre, quel que soit leur parti.)

Ce concours aura lieu dans un peu plus de quatre mois, un délai incroyablement court pour accélérer une campagne à l’échelle de l’État, lever les millions de dollars nécessaires à la publicité et développer une relation, même superficielle, avec les électeurs qui s’étendent sur la vaste étendue de la Californie.

Feinstein, pendant des années l’homme politique le plus connu de l’État, a mis beaucoup de temps à développer sa reconnaissance quasi universelle du nom d’Eureka à Yucaipa. Et c’était après qu’elle ait déjà mené deux campagnes à l’échelle de l’État.

Butler a été confronté à d’autres défis.

Elle a vécu dans le Maryland et a travaillé à Washington, DC, dirigeant l’organisation de campagne des femmes Emily’s List avant sa nomination au Sénat. Son absence de résidence de longue date en Californie serait sûrement devenue un problème.

Ancienne dirigeante syndicale, Butler a également fait face à une agitation de la gauche politique pour la belle somme qu’elle a gagnée en travaillant pour Uber, alors que le service de covoiturage s’efforçait de saper les efforts de ses chauffeurs pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Cela aussi aurait été un problème.

Toutefois, ni l’un ni l’autre ne posait d’obstacles insurmontables.

Les plus grands obstacles pour Butler étaient le temps et l’argent, deux ingrédients essentiels au succès politique.

Elle aurait commencé au dépourvu face à un formidable groupe de prétendants, dont les représentants Adam Schiff, Katie Porter et Barbara Lee qui, collectivement, ont déjà amassé des dizaines de millions de dollars.

Butler, pour sa part, n’a pas fait preuve de prouesses particulières en matière de collecte de fonds. Certains familiers avec son travail chez Emily’s List étaient déçus par le grand livre financier sous sa direction.

En outre, les handicapeurs politiques avaient tendance à surestimer l’avantage des relations professionnelles de Butler. Même si elle bénéficie de nombreux liens personnels, plusieurs syndicats se sont déjà engagés auprès d’autres participants à la course, ou ont adopté une approche attentiste. Il n’est pas difficile d’imaginer qu’une grande partie des syndicats resteraient neutres ou soutiendraient plusieurs candidats si Butler avait tardivement participé à la course au Sénat.

En se retirant, Butler a émis le genre de déclaration – courageuse, un peu arrogante – qu’on entend souvent dans de telles circonstances.

« Savoir que vous pouvez gagner une campagne ne signifie pas toujours que vous devez lancer une campagne », a-t-elle déclaré.

Le reste de ses remarques écrites semblait plus conscient et plus vrai pour le cœur.

« Je sais que cela surprendra beaucoup de gens, car traditionnellement, nous ne voyons pas ceux qui ont le pouvoir lâcher prise », a déclaré Butler. « Ce n’est peut-être pas la décision à laquelle les gens s’attendaient, mais c’est la bonne pour moi. »

À 44 ans, Butler pourrait avoir une bonne et longue carrière politique si elle souhaite rester élue.

Une fois qu’elle aura quitté le Sénat, il est peu probable qu’elle revienne de sitôt, étant donné l’âge relativement jeune de l’autre sénateur de Californie, Alex Padilla, 50 ans, et la probabilité que celui que les électeurs choisiront en novembre 2024 servira longtemps.

Mais le siège du gouverneur de Californie s’ouvre en 2026 et Butler pourrait être un candidat intéressant dans un champ très ouvert.

Elle aura maintenant un peu plus d’un an pour accumuler quelques succès à Washington, parcourir l’État pour se présenter aux électeurs et, si Butler le souhaite, jeter les bases politiques et financières nécessaires à une future campagne politique.

Bien mieux que de travailler à mi-temps au Sénat et à mi-temps dans une tentative peut-être vaine d’y rester.

Se présenter ou ne pas se présenter était le premier test politique majeur auquel était confronté le nouveau sénateur de Californie.

Elle a fait un geste intelligent.