Laphonza Butler a prêté serment et entre dans l’histoire en tant que première sénatrice américaine noire ouvertement lesbienne

Laphonza Butler a prêté serment au Sénat mardi après-midi, entrant dans l’histoire en tant que première sénatrice noire ouvertement lesbienne à siéger au Congrès et première sénatrice ouvertement LGBTQ à représenter la Californie. Elle sera également la troisième femme noire à siéger au Sénat.

Butler a été nommé par le gouverneur de Californie Gavin Newsom pour occuper le siège de feu la sénatrice de Californie Dianne Feinstein pour le reste du mandat jusqu’en 2024. Feinstein est décédé jeudi à l’âge de 90 ans, après une carrière historique en tant que femme la plus ancienne au Sénat.

Feinstein avait déclaré plus tôt cette année qu’elle prendrait sa retraite après la fin de son mandat, mettant le siège en élection en novembre 2024. Les candidats actuels au siège sont les représentants Barbara Lee, Katie Porter et Adam B. Schiff. Même si Butler n’était pas en lice avant sa nomination, on ne sait pas encore si elle se présentera l’année prochaine.

Avant la nomination de Butler, le gouverneur Newsom avait précisé que son choix serait une nomination « intérimaire » et qu’il était peu probable qu’il nomme un candidat déjà candidat à ce poste. Schiff et Porter sont respectivement soutenus par l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi et la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass). NBC News a rapporté que le Congressional Black Caucus (CBC) avait exhorté Newsom à nommer Barbara Lee, une femme noire et représentante de Californie depuis 25 ans.

Le Caucus noir du Congrès a tenu une cérémonie d’assermentation pour Butler plus tôt mardi. Président, représentant Steven Horsford (Démocrate-Nev) a publié une déclaration disant que CBC attend avec impatience « la perspective indispensable » que Butler apportera au Sénat avec « son parcours et ses années d’expérience » et en tant que seule femme noire siégeant actuellement au Sénat.

Butler a une longue carrière de stratège démocrate, ayant été conseiller clé de la vice-présidente Kamala Harris lors de sa campagne présidentielle de 2020. Harris a prêté serment à Butler en tant que sénateur lors de la cérémonie officielle du Sénat mardi après-midi.

Bien que Butler soit née dans le Mississippi et réside actuellement dans le Maryland, elle possède une maison en Californie et a consacré une partie importante de sa carrière professionnelle au service de l’État. Butler a dirigé la section locale 2015 du SEIU, le plus grand syndicat de Californie, pendant plus d’une décennie et a siégé au conseil d’administration du système de l’Université de Californie de 2018 à 2021. En tant que présidente du Conseil d’État du SEIU, elle a plaidé pour renforcer l’exigence de salaire minimum en Californie. . Outre sa carrière dans la sphère publique, elle a également travaillé comme directrice chez Airbnb et conseillé Uber.

Butler a déménagé dans le Maryland en 2021 après être devenue la première femme noire présidente d’Emily’s List, le comité national d’action politique qui soutient les femmes démocrates pro-choix dans la politique américaine. Elle a occupé ce poste de 2021 jusqu’à cette semaine, date à laquelle elle a démissionné pour accepter le siège du Sénat.

Gouverneur Newsom annoncé Nomination de Butler sur X, anciennement Twitter, avec les mots suivants : « Alors que nous pleurons l’énorme perte du sénateur Feinstein, les libertés mêmes pour lesquelles elle s’est battue – la liberté reproductive, l’égalité de protection et la sécurité contre la violence armée – n’ont jamais été autant attaquées. Laphonza a passé toute sa carrière à se battre pour les femmes et les filles et a été une ardente défenseure des travailleurs… Je n’ai aucun doute qu’elle portera le bâton laissé par le sénateur Feinstein, continuera à briser les plafonds de verre et à se battre pour tous les Californiens à Washington. «

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter!

Vous voulez gagner plus et décrocher l’emploi de vos rêves ? Rejoignez l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 17 octobre à 13 h HE pour apprendre à améliorer vos compétences en entretien et en négociation, à construire votre carrière idéale, à augmenter vos revenus et à accroître votre patrimoine. Registre gratuitement aujourd’hui.