Laphonza Butler a prêté serment en tant que sénateur de Californie

En plus de diriger les opérations chez EMILY’s List, Butler a longtemps été un stratège politique pour le parti démocrate et un dirigeant syndical veillant à ce que les travailleurs des maisons de retraite et des soins médicaux soient traités équitablement. Son travail chez Bearstar Strategies a attiré l’attention du gouverneur Newsom et du sénateur Alex Padilla et a probablement conduit à leur confiance qu’elle pourrait servir de sénateur digne à la suite de la mort soudaine de Feinstein.

Félicitations au sénateur Butler! Nous avons hâte de la voir s’affirmer comme un membre digne du gouvernement fédéral qui regorge de clowns et de chasseurs d’influence.